Tikmēr dāmu turnīrā pasaules ranga līdere Simona Halepa no Rumānijas pirmajā kārtā tiksies ar japānieti Kurumi Naru, kura ir planētas 101.rakete, kamēr pašreizējā Vimbldonas čempione Garvinje Mugurusa no Spānijas spēkosies pret mājinieci Naomi Broudiju (138.). Savukārt titulētā Serēna Viljamsa no ASV prestižās sacensības sāks pret Nīderlandes pārstāvi Arantu Rusu (107.).