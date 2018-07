Šī dueļa uzvarētājs tādējādi tika noskaidrots izšķirošajā - piektajā - setā. Jau tā pirmajā geimā Gulbis tika pie vienas breikbumbas, ko gan Klārks atspēlēja. Pēc tam latvietis pie vēl vienas breika iespējas tika svarīgajā devītajā geimā, turklāt to viņš arī izmantoja. Līdz ar to latvietis nākamajā geimā servēja par uzvaru šajā spēlē, taču to viņš sāka ar dubultkļūdu. Pēc tam Gulbis saņēmās, trīs reizes pēc kārtas izpildot «eisus» un arī gūstot uzvaru šajā mačā.