Savukārt Ostapenko pagājušās nedēļas nogalē atkārtoja savu karjeras labāko rezultātu dubultspēļu turnīrā, aizkļūstot līdz sacensību trešajai kārtai. Latvijas tenisiste to paveica ar savu pārinieci Kristīnu Makheilu no ASV. Pēc tam viņas gan no trešās kārtas dueļa atteicās.