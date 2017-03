Smukulis noslēdz «Parīze – Nica» velobraucienu, dramatiska kopvērtējuma uzvara Enao

Svētdien Francijas pilsētā Nicā noslēdzās prestižais pavasara daudzdienu velobrauciens «Parīze – Nica», kura kopvērtējumā dramatisku uzvaru izcīnīja Kolumbijas čempions Serhio Luiss Enao, kurš tikai par divām sekundēm pārspēja Alberto Kontadoru. Smukulim sacensību noslēgumā 118. pozīcija. «Tirreno – Adriatico» velobrauciena 5. posmā uzvaru svinēja Alekseja Saramotina komandas biedrs Peters Sagans.

Svētdien ar lielu intrigu līdz pat pēdējiem metriem noslēdzās 75. «Parīze – Nica» daudzdienu velobrauciens, kas iekļauts pasaules tūres kalendārā. Pirms pēdējā posma kopvērtējumā līderpozīcijas bija ieguvis Kolumbijas čempions no «Sky» komandas Serhio Luiss Enao, kurš par 30 sekundēm apsteidza «Quick – Step Floors» komandas riteņbraucēju Danielu Martinu, bet 31 sekundi kolumbietim zaudēja galvenais favorīts Alberto Kontadors. Lai arī līdera pārsvars bija pietiekami būtisks, tomēr kāpumiem bagātā pēdējā posma distance deva cerības gan Martinam, gan Kontadoram pacīnīties par uzvaru kopvērtējumā. 115,5 kilometru garajā distancē tika iekļauti trīs otrās un divi pirmās kategorijas kāpumi, bet trases beigu daļa veda pamatā pa līdzenumu.

Līdzīgi kā visos iepriekšējos posmos arī šoreiz dienas atrāvienā iesaistījās Gata Smukuļa pārstāvētās «Delko Marseille Provence KTM» komandas sportisti, tomēr galvenā cīņa trasē notika starp Kontadoru un Enao. 50 kilometrus pirms finiša izrāvienu veica Kontadors, bet Enao nespēja sekot viņa uzņemtajam tempam. 21 kilometru pirms finiša abus sportistus šķīra jau 50 sekundes, kas nozīmēja, ka Kontadors jau ir kļuvis par virtuālo kopvērtējuma līderi. Kopā ar Kontadoru bija divi viņa tautieši – «Quick Step Floors» braucējs Dāvids de la Krūzs un «Movistar» riteņbraucējs Marks Solers. Vienu brīdi Kontadoru un Enao šķīra pat vairāk nekā 1 minūte, tomēr pēdējos kilometros pārsvars sāka sarukt. Kolumbietis uzņēmās līdera lomu sekotāju grupai, kurā bija arī divi Smukuļa komandas biedri. 5 kilometrus pirms finiša abus sportistus šķīra 40 sekundes. Lai arī Kontadors darīja visu iespējamo, lai saglabātu nepieciešamo pārsvaru, tomēr tas neizdevās.

Pēdējos metros de la Krūzam izdevās apsteigt titulētāko tautieti un izcīnīt uzvaru pēdējā posmā. Sekotāju grupa ar Enao sastāvā finišēja 21 sekundi vēlāk. Aprēķinot Kontadoram piešķirtās bonusa sekundes par otro vietu starpfinišā un finišā, tapa skaidrs, ka par kopvērtējuma uzvarētāju tomēr kļuva 29 gadus vecais kolumbietis. Kontadoram līdz trešajam kopvērtējuma titulam šajās sacensībās pietrūka tikai divas sekundes. Enao guva savu karjeras lielāko kopvērtējuma uzvaru. Trešais kopvērtējumā palika Martins, kuru no uzvaras šķīra 30 sekundes.

Visaugstāk no «Delko Marseille Provence KTM» komandas pēdējā posmā ierindojās Kventins Pačers, kuram 26. vieta. Kopvērtējumā no franču profesionālās kontinentālās vienības visaugstāk tika itālietis Mauro Fineto, ieņemot 20. vietu. Gatis Smukulis pēdējā posmā finišēja 117. pozīcijā, 18 minūtes un 42 sekundes aiz uzvarētāja. Kopvērtējumā Gatis, kurš lielāko uzmanību veltīja komandas interesēm, sacensības noslēdza 118. vietā. Sevi vislabāk latvietis apliecināja sacensību pirmajā posmā, kad iesaistījās dienas atrāvienā un finišēja 39. pozīcijā. Pārējos posmos atrāvienā iesaistījās kāds no Gata komandas biedriem.

Itālijā svētdien tika aizvadīts 209 kilometru garais «Tirreno – Adriatico» sacensību 5. posms. Posmā tika iekļauti virkne dažāda garuma un stāvuma pakāpes kāpumu, kas veidoja vērā ņemamu sportistu atbirumu no peletona. 4 kilometrus pirms finiša, braucot kalnā augšup, atrāvienu no lielās grupas veica «BMC» komandas braucējs Tīdžejs van Garderens un «Astana» pārstāvis Luiss Leons Sančess. Abi gan tika panākti. Pēdējais kilometrs iesākās, braucot šaurā kāpumā, kura pamatni veidoja bruģa segums.

Vadošajā grupā bija arī Alekseja Saramotina komandas biedrs Peters Sagans. Aizraujošā finiša spurtā, kas sākās bruģa kalna beigu daļā, Sagans ieguva līderpozīcijas un izcīnīja skaistu uzvaru. Otrajā vietā finišēja «FDJ» komandas riteņbraucējs Tibo Pino, bet trijnieku noslēdza slovēnis Primožs Rogličs no nīderlandiešu vienības «LottoNL Jumbo». Kopvērtējumā pirms pēdējiem diviem posmiem līderis ir Nairo Kvintana no «Movistar» komandas. Kolumbietis piekto posmu noslēdza astotajā vietā. Otro vietu kopvērtējumā ieņem Pino, kurš atpaliek par 50 sekundēm. Trešais šobrīd ir Roans Deniss. «BMC» komandas riteņbraucējs no līdera atpaliek par 1 minūti un 6 sekundēm. Visaugstāk no «Bora – Hansgrohe» sportistiem pirms pēdējiem diviem posmiem kopvērtējumā ir Rafals Majaka, kuram 24. vieta.

Aleksejs Saramotins piekto posmu noslēdza kuplā sekotāju grupā, kas no uzvarētāja atpalika par 24 minūtēm un 58 sekundēm. Rīdzinieks tika klasificēts 153. pozīcijā. Kopvērtējumā Aleksejs, kurš, tāpat kā Smukulis, strādā komandas interesēs, ir 117. pozīcijā.

