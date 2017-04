Lukševics soli aiz UCI punktiem; finišē 26.vietā 1.kategorijas velobraucienā Spānijā

«Rietumu banka – Rīga» komandas šosejas riteņbraucējs Viesturs Lukševics svētdien Spānijā finišēja 26. vietā UCI 1.1 kategorijas viendienas velobraucienā «Vuelta Ciclista a La Rioja», bet par sacensību uzvarētāju kļuva pasaules tūres vienības «Movistar» riteņbraucējs Rorijs Saterlands, no kura Lukševics atpalika par 1 minūti un 9 sekundēm.

Baltijas valstu vadošā riteņbraukšanas komanda «Rietumu banka – Rīga» svētdien Spānijā otro gadu pēc kārtas startēja UCI 1.1 kategorijas viendienas velobraucienā «Vuelta Ciclista a La Rioja». Pērn šajās sacensībās, kurās startē arī vairāku pasaules tūres komandu sportisti, augsto piekto vietu izcīnīja Māris Bogdanovičs.

Šajā gadā sacensību dalībnieki mērojās spēkiem 150,5 kilometru garā distancē, kurā tika iekļauti vairāki pauguri. Atšķirībā no pērnā gada šajā reizē ievērojami spēcīgāks bija vējš, kas deva lielākas iespējas tam, lai lielā grupa sadalītos. Sacensībās startēja arī pasaules tūres komandas – «Movistar» un «Orica Scott». Tāpat piedalījās arī vairāku profesionālo kontinentālo vienību sportisti. «Rietumu banka – Rīga» komandu šajās sacensībās pārstāvēja Emīls Liepiņš, Māris Bogdanovičs, Deins Kaņepējs, Armands Bēcis, Viesturs Lukševics, Ēriks Toms Gavars, Pēters Prūss un Andris Vosekalns.

Distances pirmajā daļā latviešu komanda turējās kopā peletona priekšpusē, tomēr tad vairāki komandas sportisti bija spiesti piedzīvot tehniskus defektus – tika pārsistas vai pārdurtas velosipēdu riepas. Kamēr tehniskās problēmas tika novērstas, sāka dalīties arī lielā grupa. Ne visiem latviešu komandas sportistiem izdevās būt līderu vidū.

Par sacensību uzvarētāju kļūt izdevās 35 gadus vecajam Austrālijas veterānam Rorijam Saterlendam no spāņu «Movistar» komandas. Viņš distanci veica 3 stundās 25 minūtēs un 7 sekundēs. Otro vietu ieguva «Orica – Scott» Šveices riteņbraucējs Mihaels Albasini, kurš bija ātrākais no trīs sportistu sekotāju grupiņas, kas uzvarētājam zaudēja 20 sekundes. Pirmajā lielajā grupā bija arī ātrākais no «Rietumu banka – Rīga» sportistiem šajās sacensībās – Viesturs Lukševics. 30 gadus vecais kuldīdznieks finišēja 26. vietā, 1 minūti un 9 sekundes aiz uzvarētāja. Tikai vienas vietas Viesturam pietrūka līdz pirmajiem UCI punktiem šosezon.

Nākamajā sekotāju grupā finišēja vēl četri komandas sportisti – Andris Vosekalns, Pēters Prūss, Deins Kaņepējs un Armands Bēcis, kuri no uzvarētāja atpalika 2 minūtes un 14 sekundes, sadalot 52. – 55. pozīciju. Emīls Liepiņš, kuram arī nācās cīnīties ar tehniskajām problēmām, šajā reizē 74. vietā (+00:08:58). No sacensībām izstājās Māris Bogdanovičs un Ēriks Toms Gavars. Kopumā sacensībās startēja 125 dalībnieki, bet finišēja 97 no tiem.

