Saramotins un Smukulis svētdien trauksies «Ziemeļu ellē»

Svētdien pasaules sporta sabiedrības uzmanība tiks vērsta uz Franciju, kur norisināsies leģendārais «Parīze – Rubē» velobrauciens, kas tiek dēvēts arī par «Ziemeļu elli». Dalībnieku vidū būs arī divi Latvijas izlases šosejas riteņbraucēji – Aleksejs Saramotins un Gatis Smukulis. Aizvadītajā gadā Saramotins parādīja lielisku sniegumu, izcīnot astoto vietu.

Uzvarēt «Parīze – Rubē» velobraucienā sapņo kā klasiku speciālisti, tā sprinteri. Velobrauciens ir ļoti nopietns pārbaudījums nevis kāpumu dēļ, kuru maršrutā ir gaužām maz, bet gan daudzo bruģa sekciju dēļ. «Parīze – Rubē» velobrauciens, savas ilgās vēstures, prestižuma un grūtības pakāpes dēļ ir trešais no pieciem riteņbraukšanas monumentiem. Šajā gadā sacensības, kas notiek Francijas ziemeļos netālu no Beļģijas robežas, risināsies 115. reizi. Arī šajā reizē uzvarētājs saņems īpašu bruģakmeni, kas raksturo smago distanci. 61 reizi Rubē trekā pirmie finišu šķērsojuši Beļģijas sportisti. Nevar nepieminēt 2001. gadu, kad 3. vietu šeit izcīnīja Latvijas titulētais sportists Romāns Vainšteins.

Šajā gadā dalībniekus sagaida 257 kilometru gara distance ar 29 bruģa sektoriem. Pirmais no tiem gaidāms 97. kilometrā, bet pēdējais būs 256. kilometrā. Garākie no bruģa sektoriem būs «Quiévy to Saint-Python» (106. km) un Hornaing to Wandignies (175. km). Trasē atstāts arī leģendārais Arenbergas meža bruģa posms, kuru 2015. gadā pirmais šķērsoja Aleksejs Saramotins. Kopējais bruģa sektoru garums sasniegs 55 kilometrus. Īpaši smags pārbaudījums sportistiem ir, ja bruģa posmi ir slapji, tomēr šajā gadā lietus netiek solīts. Tradicionāli finišs gaidāms Rubē pilsētas atklātajā trekā, pa kuru sportistiem būs jāveic nepilni divi apļi.

Reklāma

Distances laikā iespējami daudzi un dažādi pavērsieni, ko var ietekmēt tehniskie defekti, kritieni un citi starpgadījumi. Droši var prognozēt, ka sākuma daļā izveidosies dienas atrāviens, kas trases otrajā pusē tiks likvidēts. Kā to pērn pierādīja Saramotins, arī atrāvienā esošajiem sportistiem ir iespēja cīnīties par visaugstākajām vietām, jo, visticamāk, bēgļi tiks panākti jau pēc tam, kad peletons būs sadalījies mazākās grupās.

Šā gada «Parīze – Rubē» velobraucienā, kas ir pasaules tūres sacensības, startēs 25 komandas, tostarp visas 18 pasaules tūres vienības, kā arī septiņas profesionālās kontinentālās komandas. Grūti nosaukt vienu izteiktu favorītu uz uzvaru «Ziemeļu ellē». Par uzvaru cīnīties būs gatavs Flandrijas velobrauciena neveiksminieks Peters Sagans («Bora – Hansgrohe»), kurš būs ieguvis papildu motivāciju.

Līdz šim Sagans ne reizi nav iekļuvis labāko trijniekā. Favorītu pulkā noteikti jāmin olimpiskais čempions Gregs van Avermāts («BMC Racing»), kurš šosezon izcīnījis jau trīs uzvaras prestižās klasikās Beļģijā. Nedrīkst aizmirst arī sevi apliecinājušos sprinterus – Džonu Degenkolbu («Trek Segafredo»), Aleksanderu Kristofu («Katusha – Aplecin») un Arno Demāru («FDJ»). Pēdējā laikā savu potenciālu labi apliecinājuši arī «Cannondale – Drapac» riteņbraucējs Dilans van Bārle un «AG2R La Mondiale» sportists Olivers Nāsens. Savu pērn iegūto čempiona titulu centīsies aizstāvēt pieredzējušais austrālietis Metjū Haimans («Orica – Scott»)

Ļoti nozīmīgas un īpašas šā gada «Parīze – Rubē» būs Beļģijas labākās klasiku komandas «Quick – Step Floors» pieredzējušajam riteņbraucējam Tomam Boonenam, kurš līdz šim ticis pie četriem tituliem. Pirmo no tiem beļģis guva pirms 11 gadiem. Šīs būs 36 gadus vecā riteņbraucēja pēdējās sacensības viņa izcilajā karjerā, kurā kopumā gūtas 113 uzvaras, tostarp pasaules čempiona tituls (2005. gadā). Toms ar savu komandas biedru atbalstu centīsies piekto reizi triumfēt «Parīze – Rubē», tādējādi kļūstot par visu laiku titulētāko šo sacensību dalībnieku.

«Ziemeļu ellē» cīnīsies divi Latvijas elites riteņbraucēji – Aleksejs Saramotins un Gatis Smukulis. Saramotins, kurš sestdien atzīmēs savu 35. dzimšanas dienu, leģendārajā sacīkstē startējis sešas reizes, trijās no tām iekļūstot labāko 20 skaitā. Pagājušajā gadā Aleksejs iesaistījās dienas atrāvienā, bet, tiekot noķerts, spēja turēties līderu grupā līdz distances beigu daļai. Trekā rīdzinieks iebrauca sestais, bet finišēja astotajā vietā. Jāizceļ arī 2015. gadā gūtā 13. vieta un 2012. gadā iegūtā 18. pozīcija. Lai arī Alekseja pārstāvētajai «Bora – Hansgrohe» komandai šajās sacensībās ir spilgts līderis – Sagana personā, tomēr arī latvietim var rasties iespējas sevi apliecināt, īpaši tik neprognozējamā sacīkstē, kāda ir «Parīze – Rubē».

Uzvaru «Parīze – Rubē» velobraucienā kā vienu no saviem karjeras galvenajiem mērķiem ir izvirzījis arī 30 gadus vecais Gatis Smukulis. Aizvadītā gada Latvijas čempions grupas un individuālajā braucienā šajās sacensībās, tāpat kā Aleksejs, startējis sešas reizes. Līdz šim augstākā vieta gūta 2014. gadā, kad no Smiltenes novada nākušais sportists finišēja 86. vietā. Šogad Gatis pārstāv Francijas profesionālo kontinentālo komandu «Delko Marseille Provence KTM». Latviešu riteņbraucējs aizvadītajā nedēļā atgriezās sacensību apritē pēc veselības problēmu novēršanas. Šosezon bieži Gatis iesaistās velobraucienu dienu atrāvienos. Nav izslēgts, ka arī leģendārajā klasikā Smukulis varētu pacīnīties par iespēju iekļūt atrāvienā.

Gata pārstāvētajā «Delko Marseille Provence KTM» komandā «Parīze – Rubē» velobraucienā strādās vēl divi Latvijas speciālisti – sporta direktors Arvis Piziks un mehāniķis Kristaps Osis. Abiem ir iepriekšēja pieredze. Arvis bijis sacensību dalībnieks, tostarp 2011. gadā iegūstot augsto 19. vietu, bet Kristaps pērn debitēja kā mehāniķis, gūstot lielisku pieredzi. «Katusha – Alpecin» komandas apkalpojošajā personālā strādās vēl viens mūsu valsts pārstāvis – Andris Reiss.

Saistītie raksti