TVNET sporta redaktors ar velo sāk ceļu no Parīzes uz Kasablanku

Halluuu! Tā vieta, lai sēdētu mājās ērtā dīvānā, skatoties futbolu vai seriālus TV ekrānos un dzertu atdzesētu britu eilu (minimāls pārspīlējums), ar @janissipkovs arī šajā aprīlī nolēmām doties ceļā ar divriteņiem. Ceļā no Parīzes uz Kasablanku Marokā, kas būs projekta "Ar velo apkārt pasaulei" trešais etaps. Visai kalnainā apvidū (jāšķērso Pireneji) jāveic vairāk nekā 2000 kilometru. Noslēdzot šo ceļojumu, būsim pilnībā šķērsojuši Eiropu un aizskāruši Āfrikas kontinentu. Piedzīvojumam līdzi sekot var Facebook kanālā: @ArVeloApkartPasaulei

Gatis Kreceris Apr 6, 2017