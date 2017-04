SEB MTB 16. sezonā jauns posms Madonā, startēs arī titulēti sportisti

Ar tradicionālo posmu no Cēsīm līdz Valmierai 30. aprīlī startēs 2017. gada SEB MTB maratona jaunā sezona, kurā paredzēti septiņi posmi. Pirmo reizi kāds no vērienīgā seriāla posmiem norisināsies pauguriem bagātajā Madonas novadā. Svinīgajā sezonas atklāšanas pasākumā personīgie dalībnieku numuri tika pasniegti Latvijā labi zināmajiem ziemas sporta veidu pārstāvjiem – Oskaram Melbārdim, Kristeram Aparjodam, Baibai Bendikai un Indulim Bikšem.

Latvijas lielākais riteņbraukšanas sacensību seriāls – SEB MTB maratons – risināsies jau 16. sezonu, vienkopus pulcējot profesionālus riteņbraucējus, amatierus, dabas baudītājus, kā arī bērnus un jauniešus. Seriāla kalendārā iekļauti septiņi posmi, kas notiks riteņbraukšanas tradīcijām bagātajās Latvijas vietās.

Lai paziņotu gaidāmās SEB MTB maratona sezonas jaunumus un izmēģinātu aizraujošo «Zwift» riteņbraukšanas programmu, otrdien, 11. aprīlī, «Wess motors» salonā norisinājās svinīgais sezonas atklāšanas pasākumus. Tajā piedalījās organizatori, atbalstītāji, panākumus guvuši ziemas sporta veidu sportisti un mediju pārstāvji.

Reklāma

SEB MTB maratona rīkotājs Igo Japiņš: «Esam gandarīt uzsākt jau 16. SEB MTB maratona sezonu. Galvenais jaunums šajā gadā ir jaunais posms, kas notiks gleznainajā un pauguriem bagātajā Madonas novadā. «Toyota Hybrid» distancē pirmo reizi mūsu seriāla vēsturē notiks cīņa par «DPD» aktīvākā braucēja kreklu. Liels prieks, ka jaunajā sezonā SEB MTB maratona dalībnieku vidu kuplinās ziemas un vasaras sporta veidu augstas klases atlēti. Novēlu visiem veiksmīgu un panākumiem bagātu sezonu!»

Jau 16. sezonu Latvijas vērienīgākā MTB maratona atbalstītājs ir SEB banka, kas atbalsta un iesaistās aktīva dzīvesveida veicināšanā. SEB bankas vadītāja Ieva Tetere: «Lielas lietas sākas no mazumiņa. Smiltene šajā gadījumā ir vieta, kur pirms 20 gadiem ar nelielu braucienu aizsākušās mūsdienās vienas no zīmīgākajām velo sacensībām Eiropā. Turklāt - ir ārkārtīgi laba sajūta, ka 75% no SEB Kalnu divriteņu sacensību sezonām atbalstīt varējusi arī SEB banka.»

Mediju pasākuma laikā Igo Japiņš pasniedza īpašus dalībnieku numurus četriem augstas klases ziemas sporta veidu pārstāvjiem, kuri iepriekšējās sezonās ir ņēmuši dalību SEB MTB maratona posmos, kā arī plāno to darīt gaidāmajā sezonā. Numuri tika piešķirti olimpiskajam vicečempionam un pasaules čempionam bobslejā Oskaram Melbārdim, šī gada pasaules junioru čempionam kamaniņu sportā Kristeram Aparjodam, valsts labākajai biatlonistei Baibai Bendikai un labākajam distanču slēpotājam Indulim Bikšem.

Par īpašu labās gribas iniciatīvu parūpējies SEB MTB maratona atbalstītājs – «Toyota Hybrid». Katra SEB MTB maratona posma «Toyota Hybrid» distancē 100. vietas ieguvējam tiks piešķirta iespēja vienu nedēļas nogali testēt «Toyota Yaris Hybrid» automobili ar pilnu bāku, lai iepazītu kā hibrīds darbojas reālajā satiksmē.

Seriāla dalībniekiem, atkarībā no sava vecuma un sportiskā sagatavotības, būs iespēja startēt kādā no četrām distancēm: «Toyota Hybrid» (50 – 70 km) braucienā, kas piemērots aktīviem riteņbraucējiem, kuri aizvada velo treniņus ikdienā. «Virši – A» (35 – 45 km) distance domāta aktīvās atpūtas cienītājiem, kuriem riteņbraukšana ir hobijs. Trases šajā distancē ir nedaudz īsākas un vienkāršotākas, tomēr arī tajās ir iekļautas interesantās vietas no katra posma. Cilvēkiem, kuri vēlas nesteidzīgi baudīt dabu braucot ar velosipēdu, piemērotākā būs «Mammadaba» veselības brauciena distance (15 – 25 kilometri). Visi mazie riteņbraucēji aicināti piedalīties azartiskajos «Rasēns» bērnu braucienos (400 – 5000 metri).

Pieteikšanās SEB MTB maratona posmiem iespējama mājaslapā www.velo.lv, veikalos «Eži» Cēsīs un Valmierā, Kuldīgas, Siguldas, Ikšķiles tūrisma informācijas centros, kā arī Smiltenes sporta centrā. Dalības maksa, ņemot vērā izvēlēto distanci, ir no 3 – 20 EUR.

Saistītie raksti