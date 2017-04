SEB MTB maratona pirmajā posmā startēs arī pasaules TOP līmeņa kalnu riteņbraucēji

Jau 30. aprīlī ar posmu no Cēsīm līdz Valmierai startēs 16. SEB kalnu divriteņu maratona sezona, kurā savu dalību apstiprinājis arī aizvadītā gada pasaules U23 čempionāta piektās vietas ieguvējs MTB XCO krosā Arnis Pētersons un viņa komandas biedrs no «ZZK» vienības Mārtiņš Blūms, kurš ir iepriekšējās sezonas SEB MTB maratona čempions. Pieteikšanās sezonas pirmajam posmam mājaslapā www.velo.lv turpinās līdz 26. aprīļa pusnaktij.

16. SEB MTB maratona sezona vairs nav aiz kalniem. Arvien vairāk riteņbraukšanas cienītāju uzsākuši treniņus pa skaistās Latvijas mežu takām. Vadošie braucēji tikmēr atgriezušies no treniņnometnēm siltākās zemēs, kur krājuši spēkus jaunajai sezonai. Gaidāmajai SEB MTB maratona sezonai ir trīs saukļi: Piedzīvo!, Uzlādējies! un Nepadodies! Vērienīgākais Latvijas velo seriāls lieliski piemērots kā profesionāliem sportiem, tā amatieriem, dabas baudītājiem, bērniem un jauniešiem.

Jaunās sezonas pirmais posms gaidāms jau nākamās nedēļas nogalē, 30. aprīlī. Kuplo riteņbraukšanas saimi uzņemt gatavas divas Vidzemes pilsētas ar lielām sporta un aktīvās atpūtas tradīcijām. Sacensību starts gaidāms Cēsīs, bet finišs Valmierā.

Reklāma

Prestižajā «Toyota Hybrid» distancē savu dalību apstiprinājuši vairāki pasaules klases kalnu riteņbraucēji. Viņu vidū jāizceļ divi cēsinieki – Arnis Pētersons un Mārtiņš Blūms. «ZZK» komandu pārstāvošais Pētersons pērn izcīnīja augsto piekto vietu pasaules U23 čempionātā MTB XCO krosa sacensībās, bet pasaules kausa noslēdzošajā posmā viņš U23 vecuma grupā finišēja ceturtajā pozīcijā. SEB MTB maratona Talsu posmā Arnis aizvadītajā gadā kļuva par Latvijas čempionu MTB maratonā.

Viņa komandas biedrs Mārtiņš Blūms ir aizvadītā gada SEB MTB maratona čempions. Cēsinieks pērn kļuva arī par valsts čempionu MTB XCO krosā, izcīnīja devīto vietu Pasaules kausa izcīņas posmā MTB XCO krosā U23 vecuma grupā, bet Eiropas un pasaules čempionātos Mārtiņam attiecīgi 12. un 13. vieta. Lielāko konkurenci «ZZK» vīriem pirmajā posmā sola izrādīt Latvijas vadošās šosejas riteņbraukšanas komandas «Rietumu banka – Rīga» sportisti, kuru sastāvā lielākā zvaigzne ir 2016. gada Eiropas čempions MTB maratonā Pēters Prūss. Jāizceļ arī 2015. gada SEB MTB maratona uzvarētājs Andris Vosekalns. Favorītu pulkā jāmin «Sportlife.lv» vienības pārstāvji ar Matīsu Preimani, Oskaru Muižnieku un Pēteri Janevicu priekšgalā. Dāmām galvenā cīņa gaidāma starp SEB MTB maratona aizvadītā gada uzvarētāju Leldi Ardavu un Latvijas čempioni MTB maratonā Katrīnu Jaunslavieti.

Seriāla dalībniekiem, atkarībā no sava vecuma un sportiskā sagatavotības, būs iespēja startēt kādā no četrām distancēm: «Toyota Hybrid» (56 km) braucienā, kas piemērots aktīviem riteņbraucējiem, kuri aizvada velo treniņus ikdienā. «Virši – A» (44 km) distance domāta aktīvās atpūtas cienītājiem, kuriem riteņbraukšana ir hobijs. Trases šajā distancē ir nedaudz īsākas un vienkāršotākas, tomēr arī tajās ir iekļautas interesantās vietas no katra posma. Cilvēkiem, kuri vēlas nesteidzīgi baudīt dabu braucot ar velosipēdu, piemērotākā būs «Mammadaba» veselības brauciena distance (38 kilometri). Visi mazie riteņbraucēji aicināti piedalīties azartiskajos «Rasēns» bērnu braucienos (400 – 5000 metri).

Pieteikšanās SEB MTB maratona posmiem iespējama mājaslapā www.velo.lv, veikalos «Eži» Cēsīs un Valmierā, Kuldīgas, Siguldas, Ikšķiles tūrisma informācijas centros, kā arī Smiltenes sporta centrā. Dalības maksa, ņemot vērā izvēlēto distanci, ir no 3 – 20 EUR.

Saistītie raksti