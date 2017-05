Komandas menedžeris: Uzaugot Austrumu blokā, Skujiņš ir īsts cīnītājs

Uzaugot Austrumu blokā, latviešu riteņbraucējs Toms Skujiņš ir īsts cīnītājs un tāpēc vēlējās braukt pat pēc ļoti smaga kritiena, kurā acīmredzami bija guvis smadzeņu satricinājumu, komentē viņa pārstāvētās «Cannondale-Drapac» komandas menedžeris Džonatans Voterss.

Skujiņš otrdien bija līderu grupā UCI Pasaules tūrē iekļautā Kalifornijas velobrauciena otrajā posmā, tomēr nobrauciena laikā piedzīvoja smagu kritienu. Uzreiz pēc tam Skujiņš kāpa atpakaļ uz velosipēda un centās braukt, kaut bija acīmredzams, ka latvietis īsti neapzinās, kas noticis un nespēja pabraukt taisni.

«Atrāvienu atbalstīja neitrāla automašīna un komandas mašīna nebija aiz viņa. Viņi ļāva viņam braukt tālāk un tas acīmredzami bija nepareizs lēmums. Man sāka pienākt īsziņas no komandas ārstiem un komunikāciju direktora, kuri teica: «Noņemiet viņu no riteņa, noņemiet viņu no riteņa,»» portālam «VeloNews» komentējis Voterss. «Īsti nezinājām, kur trasē viņš atrodas, bet, kad atradām, paņēmām viņu komandas mašīnā.»

Reklāma

Kā stāstīja Voterss, aizdomas par smadzeņu satricinājumu braucējus liek noņemt no trases vidēji 3-4 reizes gadā. «Kad es vēl braucu, smadzeņu satricinājumus uztvēra, ka kādu laiku reibs galva, bet jākāpj atpakaļ uz riteņa. Tagad tas ir ievērojami mainījies. Tomēr Toms ir uzaudzis Austrumu blokā un ir nesalaužamais puisis, kurš vēlas kāpt atpakaļ uz velosipēda.»

Voterss prognozēja, ka Skujiņš traumas dēļ nevarēs atgriezties treniņos uz ceļa vismaz trīs nedēļas, bet nākamās 48 stundas pēc kritiena viņš tiks uzraudzīts īpaši cieši. LETA jau vēstīja, ka Skujiņam pēc kritiena bez smadzeņu satricinājuma lauzts arī atslēgas kauls un konstatēti nobrāzumi.

«Viņam nedrīkstēja ļaut kāpt atpakaļ uz riteņa, pat ne uz pieciem metriem,» savā blogā komentējis sporta zinātnieks Ross Takers. «Risks pastiprināt galvas traumu ir viena problēma, bet vēl viens negadījums varētu izraisīt arī potenciāli katastrofiskas sekas.»

«Nekad neieteiktu mēģināt cīnīties ar asfaltu, jo to zaudēsi,» pēc negadījuma tviterī jokoja Skujiņš, kuram savainojums netraucēja pasmaidīt.

Tieši Kalifornijas velobrauciens bija vienas no sacensībām, kurās Skujiņš izpelnījās riteņbraukšanas sabiedrības uzmanību. Vēl 2015.gadā viņš pāris dienas bija kopvērtējuma līderis, tiekot arī pie uzvaras vienā no posmiem un noslēgumā kopvērtējumā ierindojoties 33.vietā. Savukārt pērn viņš izcīnīja uzvaru sacensību piektajā etapā un kopvērtējumā bija 43.pozīcijā.

Saistītie raksti