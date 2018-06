Kubiešu tīnis Dimanta līgas sacensībās veic tālāko lēcienu 23 gadu laikā

Savukārt diska mešanā sezonas labāko rezultātu uzstādīja jamaikietis Fredriks Dekress (69,67 metru), kamēr to pašu 5000 metru skrējienā paveica Etiopijas sportists Selemons Barega (13 minūtes un 4,05 sekundes) un 100 metru barjerās to izdarīja arī olimpiskā čempione Brianna Maknīla no ASV (12,38 sekundes).