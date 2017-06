Samoilovs/Šmēdiņš aizraujošā cīņā pārspēj olimpiskos čempionus PK posma ceturtdaļfinālā

Ceturtdaļfināla mačā ar pirmo numuru izliktie Samoilovs/Šmēdiņš aizraujošā cīņā ar 2-1 (18:21, 22:20, 15:12) pārspēja Riodežaneiro olimpiskos čempionus Alisonu Čeruti un Brunu Šmitu no Brazīlijas, kuri turnīrā bija izlikti ar trešo numuru.

Cīņā par vietu finālā Latvijas sportisti vēlāk sestdien sacentīsies pret turnīra astoto numuru Ņikitu Ļjaminu un Vjačeslavu Krasiļņikovu no Krievijas.

Maču abas komandas iesāka ļoti līdzvērtīgā cīņā, vadībā esot te vienam, te otram duetam, bet pirmajā tehniskajā pārtraukumā ar viena punkta pārsvaru (11:10) devās Alisons/Brunu. Pēc nelielās atpūtas Latvijas duets atgriezās ļoti apņēmīgi, gūdami trīs punktus pēc kārtas un pārņemdami vadību. Samoilovam/Šmēdiņam neilgu laiku izdevās noturēt pāris punktu pārsvaru, bet seta izskaņā iniciatīvu pārņēma brazīlieši, kuri guva vairākus punktus pēc kārtas un panāca jau 19:15 sev par labu. Pēc tam gan Latvijas vadošajam duetam izdevās atgūt pāris punktus, tomēr tik un tā pirmajā setā nācās piedzīvot neveiksmi ar 18:21.

Arī otrais sets iesākās līdzīgā cīņā, bet pēc vairākiem veiksmīgiem uzbrukumiem un arī pāris garām izspēlēm Samoilovs/Šmēdiņš izvirzījās vadībā ar 10:6. Pēc tik nelabvēlīga rezultāta Alisons/Brunu paņēma pārtraukumu, kas deva augļus, jo pēc tā brazīlieši guva trīs punktus pēc kārtas, bet tehniskajā pārtraukumā Latvijas duets devās, esot vadībā ar 12:9. Abas komandas demonstrēja ļoti augstas klases pludmales volejbolu, priecējot līdzjutējus ar dinamiskām un arī ilgām izspēlēm.

Līdz pat otrā seta beigām Latvijas duets turējās pāris punktu atstatumā, bet viņiem neizdevās izmantot setbumbu, brazīliešiem pēc Samoilova sitiena autā panākot 20:20. Tomēr Latvijas pārim izdevās gūt divus punktus pēc kārtas un noslēgt otro setu ar uzvaru - 22:20.

Šī mača uzvarētājs tādējādi bija jānoskaidro izšķirošajā - trešajā - setā. Lai arī Samoilovs/Šmēdiņš guva šī seta pirmos divus punktus, pašreizējie olimpiskie čempioni nepalika atbildi parādā un izvirzījās vadībā ar 5:3. Tālāk gan Alisons/Brunu neatrāvās un laukumā turpināja ritēt ļoti līdzvērtīga cīņa. Rezultātam esot neizšķirtam, Samoilovs/Šmēdiņš guva divus punktus pēc kārtas un panāca 12:10, nonākot ļoti tuvu uzvarai. Pēc tam brazīlieši ņēma pārtraukumu, taču tas nepalīdzēja, jo Latvijas sportisti trešajā setā uzvarēja ar 15:12.

Pirms divām nedēļām Alisons un Brunu uzvarēja Pasaules kausa četru zvaigžņu posmā Riodežaneiro, kur viņi pērn augustā triumfēja arī Olimpiādē.

