Volejbola federācija: Eiropas U-22 čempionāta norise Jūrmalā nav apdraudēta

Ceturtdien bija jānorisinās LVF kopsapulcei, kurā Zaiženijam bija jāprezentē papildinātā «Volejbola attīstības stratēģija 2018. - 2021.gadam», kā arī LVF prezidentam Atim Sausnītim jāiepazīstina ar federācijas valdes locekļa kandidātu, lūdzot biedrus to atbalstīt. Tiesa, pasākums izgāzās, jo nebija ieradušies pietiekami daudz organizācijas biedru, lai savāktu kvorumu.

«Cik saprotu, informācija [par kopsapulci] visiem biedriem tika izsūtīta jau laicīgi un viņi ar to bija iepazinušies. Arī brīdī, kad tika sūtīta informācija par attīstības stratēģiju, nesaņēmām pārāk daudz komentāru. Nezinu, cilvēkiem sporta skolās nerūp volejbola nākotne vai tam ir kāds cits iemesls. Tas ir analizējošs jautājums, uz ko tuvākajā laikā gribētos saņemt atbildi. Arī uz to, kāpēc cilvēki negrib ierasties uz biedru kopsapulci. Varbūt viņiem šķiet, ka nekas nemainīsies, bet no savas puses varu apliecināt, ka federācija mainās, tā ar visiem biedriem cenšas komunicēt un uzklausīt viņu idejas,» žurnālistiem ceturtdien sacīja Zaiženijs.

«Kopā ar biedrību «Es par Volejbolu!» veidojām stratēģiju, lai celtu volejbola prestižu valstiskā līmenī un šis sporta veids atgrieztos tur, kur bija agrāk. Ļoti ceru, ka mūsu vīriešu izlase augustā spers platu soli pretī tam, lai iekļūtu Eiropas čempionāta finālturnīrā. Tas būtu nākamais tramplīns volejbola atpazīstamībai, un arī finansējuma ziņā tad varētu būt lielāks atbalsts no valsts,» pauda LVF ģenerālsekretārs. «Man bija pārsteigums, ka uz šodienas kopsapulci neieradās kvorums. Esmu mazliet vīlies. Gribējās to visu novest līdz galam un turpināt strādāt pie volejbola attīstīšanas.»

Zīmīgi, ka attīstības stratēģija izstrādāta kopā ar biedrību «Es par Volejbolu!», kas ir LVF pretiniece. Šī organizācijas nav LVF biedrs, tāpēc uz ceturtdienas kopsapulci tā nemaz netika uzaicināta, lai gan atsevišķi tās pārstāvji bija ieradušies.

«Es un federācija novērtē, ka viņi palīdzēja šīs stratēģijas izstrādē. Vairākkārt tiekoties gan ar Kasparu Timermani, gan ar Gati Olti, gan ar vairākiem citiem iesaistītajiem cilvēkiem, mēs radām kopīgu valodu, tāpēc tapa arī kopīga stratēģija,» atklāja Zaiženijs.

Lai arī LVF un biedrības «Es par Volejbolu!» uzskati ir dažādi, Zaiženijs pauda, ka abām pusēm ideja ir vienota un mērķis ir viens - attīstīt volejbolu Latvijā.

«Es par Volejbolu!» ceturtdien savā paziņojumā uzsvēra, ka LVF nav savlaicīgi iesniegusi Valsts Ieņēmumu dienestā (VID) pēdējo trīs gadu finanšu pārskatus, jo, piemēram, 2016.gada pārskats tika iesniegts sešus mēnešus vēlāk par likumā noteikto termiņu, bet 2017.gada pārskats joprojām nav iesniegts, lai gan tā iesniegšanas termiņš ir 31.marts

«VID atskaites kavējās tāpēc, ka ar Jūrmalas domi precizējām atskaites, jo tā vēlējās mainīt sadaļas saistībā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piešķirto finansējumu. Tāpēc bija vairāki precizējoši jautājumi, kas tika risināti,» atklāja Zaiženijs. «Jūrmalas domei tika atskaitīti atpakaļ 20 000 eiro, jo tas bija pārpalikums no Eiropas čempionāta. Nauda bija saglabājusies atsevišķā kontā, ko pēc tam pārskaitījām uz Jūrmalas domei.»

«Es par Volejbolu!» gan savā paziņojumā norādīja, ka šie 20 000 eiro atskaitīti atpakaļ, jo par tiem neesot iesniegti attaisnojoši dokumenti.

«Arī Eiropas U-22 čempionāts Jūrmalā notiks. No valsts ir piešķirti 60 000 eiro, turklāt šo pasākumu atbalstīs arī Jūrmalas dome. Tuvāko nedēļu laikā tiksimies un precizēsim tāmi. Čempionāta norise nav apdraudēta. Divas nedēļas pirms tam notiks Eiropas čempionāts pludmales tenisā. Saistībā ar to varbūt pat centīsimies pasākumus uztaisīt uz vienām tribīnēm,» atklāja Zaiženijs.

«Valsts finansējumam nepieteicāmies laicīgi, jo Ministru kabineta noteikumos rakstīts, ka tik laicīgi jāpiesakās uz pieaugušo sacensībām. Šis ir junioru turnīrs, tāpēc nebijām to izdarījuši laikus. Saņēmām signālus no IZM, ka vajadzētu uzrakstīt iesniegumu, ko pāris dienu laikā arī izdarījām. Sagatavojām arī tāmi, un nauda tika piešķirta,» skaidroja LVF ģenerālsekretārs.