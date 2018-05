Petrovs: Bijām labāki komandas spēlē, bet austrieši balstījās uz līderiem

Latvijas izlase sestdien izbraukumā Klāgenfurtē pārspēja Austrijas volejbolistus ar rezultātu 3-1 (25:21, 12:25, 25:17, 25:22). Debiju galvenā trenera amatā pie Latvijas izlases stūre piedzīvoja Igaunijas speciālists Āvo Kēls.

Rezultatīvākais Latvijas rindās ar 19 gūtajiem punktiem bija Edvarts Buivids, pa 9 punktiem Tomam Švanam un Denisam Petrovam, pa 8 – Romānam Saušam un Andrejam Zavorotnijam. Pretinieku sastāvā «spīdēja» Pauls Būhegers, kurš izcēlās ar 22 punktiem.

«Tikai blokā nedaudz labāki bija pretinieki (11 pret 7 punktiem), par laimi tas vairāk bija otrā seta otrajā pusē,» Latvijas Volejbola federācijas paziņojumā citēts Kēls.

«Servēs bija daudz kļūdu, sevišķi 1. setā. Strādājām servju uzlabošanai, bet ar to bija par maz. Spēlētājiem pagaidām nav pārliecības servējot, bet tā nav viņu vaina. Ja ierobežotā laikā jāizdara izvēle, tad izvēlamies to, kur varam izdarīt vairāk,» norādīja treneris.

«Bijām nedaudz labāki komandas spēlē, bet viņiem spēle lielā mērā balstījās uz abiem līderiem» pēc spēles teica Latvijas izlases cēlājs Deniss Petrovs.

«Pirmajā un otrajā setā taustīju ceturto zonu, kā arī sākumā daudz izmantoju piespēles pirmajiem tempiem, pēc tam Avo ieteica, lai vairāk izmantoju Eidi (Edvartu Buividu) no pirmās līnijas. Ar to atspiedām pretiniekus no tīkla. Treneris spēles laikā palīdzēja sakārtot arī bloka sistēmu, norādot, kur jāpārvietojas. Servē bija daudz kļūdu gan mums, gan pretiniekiem. Servi vajag stabilāku. Abi pretinieku līderi uzņēmās iniciatīvu, daudz uzbruka, bet bija arī kļūdas un nesaprašanās. Viņiem arī atbildes spēlē būs šie paši līderi, bet mums galvenais ir atcerēties to, kas šodien bija labs, un paņemt to līdzi uz nākamajām spēlēm,» turpināja Petrovs.

Nākamā spēle Eiropas Sudraba līgā Latvijas vilkiem 23. maijā Daugavpilī ar Maķedoniju.