TVNET Maķedonijā: Kad treniņā tīkls jāuzstāda treneriem

Latvijas volejbola izlase, turpinot dalību Eiropas Sudraba līgā, ceturtdien veica autobusa pārbraucienu no Kosovas galvaspilsētas Prištinas uz kaimiņos esošo Maķedoniju, tās galvaspilsētu Skopji sasniedzot nieka divās stundās. Pa ceļam vērojot šā reģiona kalnu ainavas, laiks paskrēja ātri, pēcpusdienā jau iekārtojoties vienā no Skopjes lielākajām viesnīcām «Hotel Continental», no kuras paveras krāšņs skats uz Maķedonijas galvaspilsētu.