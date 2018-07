Līdz ar to izslēgšanas turnīru viņi sāka no pirmās kārtas, kur ar 2-1 (16:21, 21:19, 15:11) pārspēja Estevanu un Marko Grimaltus no Čīles, kuriem sacensībās tika 25.numurs, bet pēc tam astotdaļfinālā ar 2-0 (21:14, 21:18) tika ar 27.numuru izliktie pieveikti Jūliuss Toli un Klemenss Viklers no Vācijas. Turpinājumā ceturtdaļfinālā Latvijas vadošais pāris ar rezultātu 2-0 (21:16, 21:15) pārspēja kanādiešus Grantu O'Gormanu un Benu Sekstonu, kuri bija izlikti ar 21.numuru.