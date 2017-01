«Tour de ski» piektajā posmā Bikšem 43.vietā un labākie punkti PK posmos

Latvijas distanču slēpotājs madonietis Indulis Bikše «Tour de ski» piektajā posmā, kas norisinājās Itālijas kalnu pilsētā Toblahā, 10km distancē brīvajā stilā ar intervāla startu no tūrē tik tālu tikušajiem 43 slēpotajiem, uzrādīja 43.laiku, uzvarētājam piekto posmu pēc kārtas Sergejam Ustjugovam no Krievijas zaudējot divas minūtes un sešas sekundes un nopelnot savu labākos FIS punktus šāda augsta līmeņa sacensībās (77,56 punkti), informē Latvijas Slēpošanas federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Kopvērtējumā pēc pieciem posmiem Rīgas SS «Arkādija» pārstāvis ir 43.vietā (+14:27), bet līdera Ustjugova pārsvars pār norvēģi Martinu Sunbī, kurš palika tikai 14.vietā (+37 s), jau pārsniedzis minūti – 1:19.

Vakar tūrē bija otrā brīvdiena, dalībniekiem un viņu personālam pārbraucot no Vācijas uz Itālijas pašos ziemeļos pie Austrijas robežas kalnu ielejā atrodošos skaisto pilsētu Toblahu. Toblaha atrodas 1200m virs jūras līmeņa, tā kā pēc Vācijas slēpotāji atgriezās augstkalnei pietuvinātos apstākļos. Šīs dienas sacensības, starp citu, bija vienīgās ar intervāla startu šī gada tūrē.

Pēc ļoti labā starta aizvakar 15km iedzīšanā brīvajā stilā, kur labākā laika uzrādītājam somam Mati Heikinenam Indulis piekāpās par 2:42, bija pamats cerēt uz labu startu arī šodien šajā pašā slēpošanas stila distancē, kas bija par 5km īsāka nekā trešdien, un nezaudēšanu uzvarētājam vairāk par 2 minūtēm. Lielā slodze un nogurums dara savu, līdz ar to dalībnieku skaits atkal bija nedaudz sarucis, jo no 4.posmā finišējušajiem 49 dalībniekiem šodien uz starta izgāja 44, kuru vidū joprojām bija arī Indulis Bikše, kurš jau trešo posmu bija vienīgais palikušais Baltijas valstu pārstāvis. Tātad «Tour de ski» šogad jau puse ir izstājušies, jo pirmajā posmā sacentās 85 slēpotāji.

Madonietim bija ticis 15.numrus, startējot pusminūti aiz trīs reizes pasaules kausa posmos trijniekā tikušā krieva Aleksandra Besmertniha un pusminūti priekšā pasaules kausa posma uzvarētājam Didrikam Tensetam no Norvēģijas. Indulis sāka priekš sevis ātrā tempā, pie 3,4km atzīmes atrodoties 41.vietā (+42,1 s) priekšā pasaules kausa posmos trīsdesmitniekā tikušajiem Rastelli no Itālijas un Kilikam no Kanādas. Turpinājumā Induļa temps faktiski saglabājās tāds pats, taču pie 6,6km atzīmes viņš bija noslēdzošajā 43.vietā (+1:17), 10 sekundes atpaliekot no tuvākā sāncenša, jo konkurenti bija palikuši nedaudz ātrāki. Turpinājumā mūsu slēpotāja deficīts auga pakāpeniski, līdz finišā tas sasniedza 2:06,8, dodot labāko rezultātu PK posmos – 77,56 FIS punktus.

Ustjugovs turpināja dominēt un tika pie kārtējās uzvaras, kaut arī beigās tikai knapi par 0,4 sekundēm apsteidza francūzi Morisu Maņifikā. Trijnieku noslēdza norvēģis Simens Krugers, kurš zaudēja jau 16,6 sekundes.

