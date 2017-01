Melbārža pilotētais četrinieks uzvar Eiropas kausa posmā Sanktmoricā

Latvian pilots Oskars Melbardis, Daumants Dreiskens, Arvis Vilkaste, and Janis Strengatake off during the Bobsled World Cup in Koenigssee, Germany, 28 February 2016. EPA/TOBIAS HASE. Foto: TOBIAS HASE / DPA

Latvijas titulētais bobsleja četrinieks ar pilotu Oskaru Melbārdi un stūmējiem Daumantu Dreiškenu, Arvi Vilkasti un Jāni Strengu sestdien Šveices trasē Sanktmoricā triumfēja Eiropas kausa posma sacensībās, vēsta Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF). Melbārdim šī bija otrā uzvara divās dienās, jo piektdien viņš Sanktmoricā ar Dreiškenu triumfēja divnieku sacensībās. Pašreizējie pasaules čempioni sestdien bija ātrākie abos braucienos, otrajā finišu sasniedzot pēc minūtes un piecām sekundēm, kas ir šīs sezonas Sanktmoricas dabīgās ledus trases rekords. Reklāma Summā Melbārža kvartets par 0,75 sekundēm pārspēja vācieša Beneta Buhmillera pilotēto četrinieku, bet trešo vietu ieņēma vēl viena Vācijas pilota Kristofa Hafera stūrētā ekipāža. Pēc pirmā brauciena Melbārdis tuvāko sekotāju apsteidza par 0,24 sekundēm, bet otrajā pārsvaru krietni palielināja. «Bija tā, kā tam būtu jābūt. Uzvara šoreiz ļoti pārliecinoša. Pirmajā braucienā varbūt arī bija dažas sīkas kļūdiņas, arī augšā, bet nu otrais brauciens jau bija ļoti labs, ko apliecina rezultāts,» pēc sacensībām Latvijas izlases galvenā trenera Sanda Prūša teikto citē federācija. «Pirmajā braucienā reizēm arī sniga, otrajā jau laika apstākļi bija labāki. Par labāko starta ieskrējienu es teiktu, ka šajā kompānijā tas vēl nebūtu jāskatās, tur īstā mēraukla ir Pasaules kauss,» piebilda treneris. Svētdien Sanktmoricā risināsies vēl vienas Eiropas kausa sacensības četriniekiem. LETA jau ziņoja, ka piektdien Melbārdis un Dreiškens par 0,14 sekundēm apsteidza vācieša Kristofa Hafera ekipāžu. Savukārt 16.vietā piektdien ierindojās jaunais pilots Ralfs Bērziņš ar stūmēju Māri Priekuli. Latvijas vadošais pilots Melbārdis šonedēļ nepiedalīsies Vinterbergā gaidāmajā Pasaules kausa ceturtajā posmā, kas vienlaikus būs arī Eiropas čempionāts, tā vietā labāk piedaloties Eiropas kausa sacensībās, lai cīnītos par Latvijai trešo ekipāžas vietu pasaules čempionātā, kas notiks februārī. Melbārdis pagājušajā nedēļā veiksmīgi atgriezās Pasaules kausa apritē, piedaloties savā pirmajā posmā divniekos un četriniekos. Tā kā sezonas sākumu nācās izlaist rehabilitācijas dēļ, šobrīd Melbārdim jāiegūst iespējami vairāk kopvērtējuma punkti, lai uz pasaules čempionātu atgrieztos labākā pozīcijā izvēlēties starta vietu. Nākamnedēļ Sanktmoricas trasē notiks Pasaules kausa piektais posms, kur priekšrocības jau būs Melbārdim, kurš būs aizvadījis vairāk treniņbraucienus, nekā konkurenti. Pērnās sezonas pasaules čempionam četriniekos Melbārdim augusta beigās viņam tika veikta muguras operācija. Bobsleja pilotam jau pagājušajā sezonā bija nopietnas muguras problēmas, tāpēc bija nepieciešama ķirurģiska iejaukšanās. Sākotnēji bija iecerēts, ka pilots sacensībās atgriezīsies vēl vēlāk, nevis pagājušajā nedēļā Pasaules kausa posmā Altenbergā, taču neilgi pirms sacensībām tika nolemts, ka Melbārdis startēs, taču darīs to treniņu režīmā, lai gūtu skaidrību, kā reaģēs sportista mugura. Atgriežoties sacensību apritē, Melbārdis divniekos ieņēma 13.pozīciju, bet četriniekos ierindojās 11.vietā.