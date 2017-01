Priedulēna pirmo reizi sezonā paliek aiz labāko desmitnieka

Latvijas skeletoniste Lelde Priedulēna piektdien Sanktmoricas trasē, Šveicē, pirmo reizi šajā sezonā Pasaules kausa posmā palika aiz labāko desmitnieka, ierindojoties 14.vietā.

Sacensībās pārliecinošu uzvaru svinēja kanādiete Mirela Rāneva, kura bija ātrākā abos braucienos, summā par 1,83 sekundi pārspējot amerikānieti Kendelu Vesenbergu, kamēr vēl 0,15 sekundes viņai zaudēja austriete Janīna Floka.

Tikmēr Priedulēna pirmajā braucienā pieļāva kļūdas trases otrajā daļā, tobrīd ieņemot 15.vietu. Arī otrajā braucienā Priedulēna uzrādīja 15.rezultātu, taču summā tika vienu pozīciju augstāk, apsteidzot olimpisko čempioni Liziju Jarnoldu no Lielbritānijas.

Reklāma

Latvijas sportiste uzvarētājai zaudēja 3,18 sekundes, savukārt no labāko desmitnieka viņu šķīra 0,56 sekundes.

Aizvadītajā nedēļā Vinterbergas trasē, Vācijā, kur snigšanas dēļ tika veikts tikai viens brauciens, Priedulēna Eiropas čempionāta ieskaitē bija septītā, bet Pasaules kausa posmā ieņēma devīto vietu. Savukārt šosezon labāko rezultātu Pasaules kausa posmos viņa sasniedza gada sākumā, kad Altenbergas trasē, Vācijā, Priedulēna bija piektā. Savukārt sezonas pirmajos divos posmos Ziemeļamerikā latviete ieņēma devīto vietu Vistlerā un septīto Leiklplesidā.

Pērn Sanktmoricas trasē Priedulēna palika septītā.

Pirms pagājušās sezonas Priedulēnai Pasaules kausa posmos augstākā bija 12.vieta, bet iepriekšējā sezonā viņa pirmajos trijos posmos allaž bija labāko sešiniekā. Sportiste janvārī triumfēja pasaules junioru čempionātā, bet sezonas noslēdzošajā Pasaules kausa etapā palika vien sekundes simtdaļas attālumā līdz pirmajam pjedestālam.

Pagājušajā Pasaules kausa sezonā Priedulēna, piedaloties piecās no astoņām sacensībām, kopvērtējumā izcīnīja 13.vietu.

LETA jau ziņoja, ka iepriekš piektdien pasaules vadošais skeletonists Martins Dukurs ar teicami aizvadītu otro braucienu izrāva uzvaru vīru sacensībās, kamēr viņa vecākais brālis Tomass Dukurs ieņēma sesto vietu.

Martins Dukurs pēc pirmā brauciena bija otrais, zaudējot 0,22 sekundes dienvidkorejietim Sunbinam Junam, taču otrajā braucienā latvietis parādīja teicamu sniegumu, beigās izraujot skaistu uzvaru, konkurentu pārspējot par trīs sekundes simtdaļām.

Pirmajā braucienā Sunbins Juns finišēja pēc minūtes un 7,63 sekundēm, tobrīd labojot trases rekordu, savukārt otrajā braucienā M.Dukurs viņa rezultātu pārspēja, finišu sasniedzot minūtē un 7,25 sekundēs. Sanktmoricā, kur trase, izmantojot dabīgo ledu, tiek veidota katru gadu no jauna, rekordi tiek fiksēti katru sezonu.

Divu braucienu summā M.Dukurs finišēja pēc divām minūtēm un 15,10 sekundēm, kamēr Sunbins Juns atpalika par trīs simtdaļām, bet trešo vietu ieguvušais Ņikita Tregubovs no Krievijas uzvarētājam zaudēja 0,55 sekundes.

Ceturtais palika olimpiskais čempions Aleksandrs Tretjakovs, no sava tautieša atpaliekot par 0,13 sekundēm, piekto vietu ieņēma Aleksandrs Gasners no Vācijas, kamēr T.Dukurs labāko trijniekam zaudēja 0,38 sekundes, bet no sava brāļa atpalika gandrīz par sekundi.

M.Dukurs šoreiz abos braucienos starta ieskrējienu veica no neierastās labās puses, tā cenšoties iegūt priekšrocības trases augšdaļā. Pirmajā braucienā tur latvietim bija kļūdas, ko viņš atzina arī pēc brauciena, sakot, ka tas nav bijis labs. Savukārt otrais brauciens uzvarētājam izdevās izcils, kas ļāva gūt otro panākumu šajā sezonā un nostiprināties Pasaules kausa kopvērtējuma līderpozīcijā.

Pēc pieciem posmiem M.Dukurs ir līderis ar 1036 punktiem, kamēr Sunbins Juns tagad atpaliek par 33 punktiem, bet trešo vietu saglabājis vācietis Kristofers Grotērs, kurš ticis pie 897 punktiem, bet piektdien ieņēma vien astoto vietu.

Tikmēr Tomass Dukurs ar 866 punktiem pakāpās vienu pozīciju augstāk un tagad ir sestais, šo pozīciju dalot ar Metjū Entuānu no ASV.

Brāļi Dukuri pirms nedēļas Vācijas trasē Vinterbergā triumfēja Eiropas čempionātā, kas reizē bija arī Pasaules kausa ceturtais posms. Astoto gadu pēc kārtas par Vecā kontinenta čempionu kļuva M.Dukurs, kamēr viņa vecākais brālis palika otrais. Brāļi ceturto reizi karjerā Eiropas čempionātā svinēja totālu panākumu, pie dubultuzvaras tiekot arī 2012. un 2014.gadā, bet pērn tieši Sanktmoricā Eiropas čempionāta iznākums bija unikāls, jo latvieši sasniedza identisku rezultātu un abi tika pie zelta. Tiesa, Pasaules kausa ieskaitē viņi dalīja otro vietu, jo uzvarēja Sunbins Juns.

M.Dukurs šosezon lūko kļūt par astoņkārtēju Pasaules kausa ieguvēju, piedevām tikt pie astotā titula pēc kārtas.

Iepriekšējā sezonā viņš guva kārtējo drošo uzvaru kopvērtējumā, aiz sevis atstājot Sunbinu Junu, kurš savukārt tikai par 27 punktiem apsteidza T.Dukuru.

Tāpat M.Dukurs iepriekšējā sezonā ceturto reizi triumfēja pasaules čempionātā.

Saistītie raksti