Rastorgujevs: galvenais fokuss ir sagatavošanās Pasaules čempionātam

Aizvadītajā nedēļas nogalē izcīnījis Eiropas čempionāta bronzas medaļu 12,5 km iedzīšanas disciplīnā, Andrejs Rastorgujevs tikai šobrīd pamazām uzņem optimālo fizisko formu un apņēmības pilns gatavojas Pasaules čempionātām Austrijā, Hohfilcenē, TVNET informēja sportista pārstāvji.

Lai arī pēc aizvadītās sezonas pašmāju ātrākais biatlonists Andrejs Rastorgujevs veica pleca operāciju un izgāja smagu rehabilitācijas procesu, no kā, saprotams, cieta arī vasaras sagatavošanās darbs, tomēr šīs sezonas starts Andrejam padevies veiksmīgāks kā jebkad. – Un ne bez iemesla...

Rehabilitācijas process un ierobežotās iespējas treniņiem, ne vienmēr krāsojas tikai negatīvās krāsās. Šoreiz tas lika Andrejam nedaudz apstāties, pabūt ar ģimeni, sakārtot domas un saprast – kā virzīties tālāk.

Reklāma

Kopš vasaras Andrejam izveidojusies spēcīga atbalsta komanda #TeamRastorgujevs. Ja līdz šim Andrejs pats (kopā ar treneri Intaru Berkuli) rūpējās par pilnīgi visu – treniņiem, viesnīcām, finansēm, darbu ar atbalstītājiem, sponsoriem utt., tad šobrīd jau ir izveidota ļoti motivēta profesionāļu komanda, kas palīdz ar treniņu darbu, dažādām menedžmenta lietām, attīstību, komunikāciju, sponsoru piesaisti u.c. Kaut neliels piemērs – ja līdz šim treneris Berkulis nevarēja būt vienmēr uz vietas sacensībās un Andrejs bieži darbojās pilnīgi viens, tad šobrīd ir atrastas iespējas un piesaistīts treneris Valdis Bērziņš, kurš ir kopā ar Andreju visas sezonas garumā. Intars Berkulis joprojām stāda treniņu plānu un sezonas darbu šķērsgriezumā, taču ir ļoti svarīgi, lai kāds no savējiem vienmēr būtu uz vietas – gan treniņos, gan sacensībās, gan ceļā uz tām.

Ļoti rūpīgi tiek domāts par katru detaļu. Tieši tas ļauj Andrejam ar pozitīvu skatu, mērķtiecīgi lūkoties uz priekšu. Veiksmīgam un efektīvam darbam svarīgas ir ne tikai finansiālās iespējas - Andrejs uzsver, ka tieši atbalsts no jaunās komandas ir bijis un ir ļoti nozīmīgs. Tas uzmundrina un motivē turpināt smagi strādāt, dod ticību un ļauj raudzīties uz visu krietni pozitīvāk.

«Šī sezona pilnīgi noteikti atšķiras no iepriekšējām. Vispirms jau pleca operācijas dēļ biju spiests izlaist lielu daļu sagatavošanās posma, taču, tajā pašā laikā, tas ļāva «atslēgties» no biatlona, vairāk domu, laika veltīt ģimenei. Noteikti, jāizceļ arī fakts, ka mana drauga un menedžera Normunda Putna vadībā tika izveidota mana atbalsta komanda «Team Rastorgujevs». Šis viss kopums man ir devis sajūtu, pārliecību, ka esam stipra komanda - mēs kopā varam sasniegt augstākos rezultātus,» atzīst Andrejs Rastorgujevs.

Kā uzsver Rastorgujevs, galvenais starts gan vēl tikai priekšā: «Katrā ziņā šobrīd mans galvenais fokuss ir sagatavošanās Pasaules čempionātam, jo pēc Eiropas čempionāta ir skaidri redzams, ka šajā īsajā laika nogrieznī ir jāatrod ātrs un efektīvs risinājums stāvus šaušanas uzlabošanai.»

Pirmo sezonas daļu ieskicēja arī treneris Intars Berkulis: «Šāds sezonas sākums Andrejam līdz šim vēl nebija bijis, kad tiek izlaists tik liels posms sagatavošanās periodā. Tajā laikā, kas mums bija atlicis līdz sacensību sezonas sākumam, mēs ielikām ļoti precīzu darbu, treniņplāns netika gatavots garam periodam uz priekšu, bet tā vietā katru dienu tas tika pielāgots izejot no Andreja pašsajūtas un dakteru vērtējuma. Es ar piesardzību gaidīju pirmos startus un rezultātus. Uz doto brīdi jau varu teikt, ka viss ir ticis darīts pareizi, bet, protams, gala secinājumus varēsim izdarīt tikai pēc sezonas beigām. Gribu izteikt pateicību Latvijas Olimpiskajai Vienībai, īpašs paldies dakterim Aldim Cīrulim un fizioterapeitam Mārim Eikenam. Pozitīvs pienesums ir jūtams no jaunās komandas, kur labi sadarbojamies ar Normundu Putnu. Tāpat turpinam konstruktīvi risināt jautājumus ar Gundaru Upenieku no Latvijas Biatlona Federācijas. Liels paldies visiem atbalstītājiem, kas ir bijuši kopā ar mums.»

Galvenais sezonas mērķis joprojām nemainīgs - pasaules čempionāts, kurš no 9. līdz 19. februārim norisināsies Austrijas pilsētā Hohfilcenē.

Saistītie raksti