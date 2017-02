M.Dukurs pārliecinošs līderis pēc pirmā brauciena Pasaules kausa septītajā posmā

Latvijas skeletonists Martins Dukurs ir pārliecinošs līderis pēc pirmā brauciena piektdien Īglsas trasē, Austrijā notiekošā Pasaules kausa (PK) izcīņas septītajā posmā, kas ir pēdējais pirms šomēnes gaidāmajām planētas meistarsacīkstēm.

M.Dukurs veica nevainojamu braucienu un finišēja pēc 52,01 sekundes, labojot Īglsas trases rekordu.

Viņš par 0,26 sekundēm apsteidz Pasaules kausa kopvērtējuma līderi Sunbinu Junu no Dienvidkorejas, bet trešajā vietā esošais olimpiskais čempions Aleksandrs Tretjakovs atpaliek vēl par četrām simtdaļām.

Tikmēr Tomass Dukurs pēc pirmā brauciena ieņem sesto vietu, no sava jaunākā brāļa atpaliekot par 0,69 sekundēm, bet no goda pjedestāla viņu šķir gandrīz četras sekundes desmitdaļas. Tomēr no dalītā ceturtajā vietā esošajiem vācieša Aksela Jungka un krieva Ņikitas Tregubova viņš atpaliek tikai divas simtdaļas.

Otrais brauciens sāksies plkst.16.30 un sacensības varēs vērot arī Latvijas Televīzijas (LTV) 7.kanālā.

Pasaules labākais skeletonists Martins Dukurs pēc ne pārāk veiksmīgajiem sezonas pirmajiem diviem Pasaules kausa posmiem Ziemeļamerikā šo gadu iesāka ļoti labi, jo vispirms viņš bija otrais Altenbergas trasē, bet pēc tam triumfēja sacensībās Vinterbergā un Sanktmoricā, kas ļāva atrasties vadībā Pasaules kausa kopvērtējumā. Tomēr pirms nedēļas Kēnigszē trasē, kur drīzumā notiks pasaules čempionāts, sportists palika tikai sestais.

Pasaules kausa kopvērtējumā pēc sešiem posmiem līderis ar 1213 punktiem ir Sunbins Juns, kuram M.Dukurs zaudē nieka vienu punktu. Savukārt trešajā vietā ar 1088 punktiem ir Aksels Jungks no Vācijas.

Tikmēr T.Dukurs ar 1018 punktiem ir septītais. Viņš šosezon reizi kāpis uz goda pjedestāla, kad Vinterbergā piekāpās vienīgi savam jaunākajam brālim.

M.Dukurs šosezon lūko kļūt par astoņkārtēju Pasaules kausa ieguvēju, piedevām tikt pie astotā titula pēc kārtas. Iepriekšējā sezonā viņš guva kārtējo drošo uzvaru kopvērtējumā, aiz sevis atstājot Sunbinu Junu, kurš savukārt tikai par 27 punktiem apsteidza T.Dukuru.

Tāpat M.Dukurs iepriekšējā sezonā ceturto reizi triumfēja pasaules čempionātā.

Pašlaik 32 gadus vecais M.Dukurs ir pēdējo gadu pasaules labākais skeletonists. Par pasaules čempionu latvietis kļuvis četras reizes - 2011., 2012., 2015. un 2016.gadā, bet 2013.gadā viņš ieguva sudrabu. Savukārt 35 gadus vecais T.Dukurs pasaules čempionātos ticis pie vienas bronzas godalgas, ko ieguva pērn.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka piektdien Pasaules kausa posmu aizvadīja arī dāmas, kur astotā palika Lelde Priedulēna.

Pirmajā braucienā Priedulēna uzrādīja septīto labāko rezultātu, bet otrajā uzrādīja devīto laiku un summā atkāpās par vienu pozīciju. Latvieti apsteidza britu sportiste Lora Dīsa, kura pēc pirmā brauciena bija tikai 12.vietā, bet otrajā uzrādīja trešo labāko rezultātu un pakāpās uz septīto pozīciju.

Sacensībās uzvarēja vāciete Tīna Hermana, kura pēc pirmā brauciena bija trešā, bet otrajā labākā un summā par 0,16 sekundēm apsteidza kanādieti Mirelu Rānevu.

Savukārt 0,24 sekundes uzvarētājai zaudēja austriete Janīna Floka.

Rāneva uz goda pjedestāla kāpa jau ceturto reizi šosezon, savukārt pagājušās sezonas Pasaules kausa ieguvēja Hermana tika pie pirmās uzvaras.

Priedulēna divu braucienu summā no uzvarētājas atpalika par 0,74 sekundēm.

Pērn šajā trasē risinājās pasaules čempionāts, Priedulēnai gūstot 12.vietu.

Pasaules kausa kopvērtējumā līdere ar 1366 punktiem ir šoreiz devītajā pozīcijā palikusī Žaklīna Lelinga, kurai 25 punktus zaudē Hermana, bet 1321 punktu ieguvusi Floka. Savukārt Priedulēna ar 1112 punktiem pacēlusies uz sesto pozīciju.

Iepriekšējā Pasaules kausa etapā Kēnigszē Priedulēna pēc pirmā brauciena bija trešā, tomēr kļūdains otrais brauciens neļāva latvietei pirmoreiz karjerā kāpt uz goda pjedestāla un summā viņa palika piektā.

Latvijas skeletoniste piektā bija arī šī gada pirmajā etapā Altenbergas trasē, Vācijā.

Pirms pagājušās sezonas Priedulēnai Pasaules kausa posmos augstākā bija 12.vieta, bet iepriekšējā sezonā viņa pirmajos trijos posmos allaž bija labāko sešiniekā. Sportiste janvārī triumfēja pasaules junioru čempionātā, bet sezonas noslēdzošajā Pasaules kausa etapā palika vien sekundes simtdaļas attālumā līdz pirmajam pjedestālam.

Pagājušajā Pasaules kausa sezonā Priedulēna, piedaloties piecās no astoņām sacensībām, kopvērtējumā izcīnīja 13.vietu.

Pasaules kausa posmā Īglsā sestdien un svētdien sacentīsies arī bobslejisti, bet 17.janvārī Kēnigszē sāksies pasaules meistarsacīkstes. Sākotnēji tās bija paredzēts Soču trasē, Krievijā, taču Starptautiskā Bobsleja un skeletona federācija (IBSF), ņemot vērā citu valstu iebildumus, protestējot pret Krievijā iepriekšējos gados praktizēto dopinga lietošanas sistēmu, nolēma planētas meistarsacīkstes pārcelt uz Vāciju.

Pret sacensībām Sočos kā pirmā iebilda tieši Latvijas skeletona izlase, ar brāļiem Dukuriem priekšgalā. Turpinājumā publisku atbalstu Latvijai izteica arī citas nācijas, bet IBSF lēma planētas meistarsacīkstes pārcelt.

Pēc pasaules čempionāta sezonai punkts tiks pielikts ar Pasaules kausa posmu 2018.gada Ziemas olimpisko spēļu mājvietā Phjončhanā.

