Kaitbordiste Aija Ambrasa izcīna 3. vietu Pasaules čempionātā ziemas kaitbordā

Pagājušajā nedēļā Krievijas pilsētā Toljati notika Pasaules čempionāts Ziemas vēja sporta veidiem WISSA 2017. Kaitbordiste no Latvijas Aija Ambrasa tajā izcīnījusi 3. vietu ziemas kaitborda maratona distancē.

Pasākumā kopumā piedalījās 186 sportisti no 11 pasaules valstīm. Latviju šajās sacensībās visās 3 disciplīnās pārstāvēja kaitbordiste Aija Ambrasa.

Aija Ambrasa atzīst: «Šīs bija vienas no līdz šim grūtākajām sacensībām ļoti sarežģīto laika apstākļu dēļ. Pirmajās dienās sacensības notika 0 grādos ar vēja stiprumu 10-20 m/s, bet pēdējās dienās vēja stiprums būtiski samazinājās līdz 2-6 m/s un gaiss uzsila līdz plus 3 grādiem, līdz ar to sniega segums bija ļoti mainīgs - trasē vietām bija gan sniegs, gan ledus, gan ūdens, un rezultātu lielā mērā izšķīra inventāra piemērotība, fiziskā sagatavotība, kā arī pieredze.

Reklāma

Sešās sacensību dienās tika sadalītas 45 medaļas dažādās klasēs - ziemas vindsērfingā un ziemas kaitbordā kursa, maratona, kā arī brīvā stila disciplīnās.

Latvijas Kaitsērfinga asociācijas valdes priekšsēdētās Larss Āboliņš uzsver: «Latviešu sportistes Aijas Ambrasas sniegums ir augsti vērtējams un apliecina, ka Latvijas sportistiem ir liels potenciāls šajā sporta veidā. Paldies Rīgas Domei par atbalstu, un ceram nākotnē arī uz citu institūciju atbalstu, lai Latvijas kaitbordisti varētu godam pārstāvēt savu valsti sacensībās un arī Olimpiādē.»

Latvijas sportistei visveiksmīgākā bija tieši maratona disciplīna, kur sieviešu konkurencē tika iegūta godalgotā 3. vieta. Par maratona disciplīnas uzvarētāju kļuva jaunā un talantīgā Krievijas sportiste Valērija Garašenko, bet otro vietu ieguva trīskārtējā ziemas kaitborda pasaules čempione Tatjana Sisojeva.

Papildus maratona distancei Aija Ambrasa piedalījās arī kursa braukšanas disciplīnā, kur 4 dienu laikā aizvadīja 15 braucienus un sīvā cīņā ieguva 4. vietu, savukārt brīvā stila disciplīnā Latvijas sportiste ierindojās 6. vietā.

Saistītie raksti