Rastorgujeva treneris Berkulis: Olimpiskajās spēlēs gribam izcīnīt augstas vietas

Latvijas biatlonista Andreja Rastorgujeva otrā vieta sezonas noslēdzošajās Pasaules kausa sacensībās ir pierādījums, ka viņš spēj cīnīties ar eliti, savukārt olimpiskajās spēlēs nākamgad sportists vēlēsies ne tikai piedalīties, bet arī izcīnīt augstas vietas, norāda sportista treneris Intars Berkulis.

Rastorgujevs svētdien pirmo reizi karjerā kāpa uz goda pjedestāla, izcīnot otro vietu Pasaules kausa devītā posma masu startā un atpaliekot vien no pēdējo gadu labākā biatlonista, francūža Martēna Furkada.

«Ir neviltots prieks. Svētdien beidzot notika tas, ko sen gaidījām. Sezona sākās ar pleca operāciju un vairāku mēnešu izlaišanu, bet par to, kā tā beidzās, neko labāku nevar gribēt,» uzskata Berkulis. «Sezonas noslēgums bija ideāls. Noslēdzošajos startos Andrejs sevi apliecināja kā viens no labākajiem trasē. Vienmēr nedaudz kaut kā pietrūcis, bet svētdien viss bija kārtībā.»

Februāra beigās notikušais pasaules čempionāts Rastorgujevam izvērtās neveiksmīgs, labāko rezultātu uzrādot iedzīšanā, kad viņš guva 37.vietu. Savukārt pēdējos trijos Pasaules kausa etapos sportists parādīja lielisku slēpošanas ātrumu un pēdējos divos posmos kopā četras reizes iekļuva labāko desmitniekā.

«Nekas nebija citādāk, ja salīdzina ar iepriekšējām reizēm. Viņam distancē bija ļoti laba taktika, arī pēdējā šaušana tika izšauta perfekti,» Berkulis atcerējās svētdienas sacīksti, kad Rastorgujevs beidzot pirmoreiz karjerā kāpa uz pjedestāla. «Viņš nokontrolēja visus šāvienus un neatļāvās kļūdīties. Arī šīs sezonas ne tik veiksmīgie starti ir devuši pieredzi nākotnei.»

«Domāju, šī izcīnītā otrā vieta ir kā stūrakmens olimpiskajai sezonai un apliecinājums tam, ka Andrejs var cīnīties ar eliti. Ar ļoti lielu motivāciju un mērķtiecību varam sākt gatavoties nākamajai sezonai.

Olimpiskajās spēlēs gribam ne tikai piedalīties, bet arī izcīnīt augstas vietas,» teica treneris.

Pirms sezonas Rastorgujevam tika veikta pleca operācija, kas sezonas gaitā atstāja sekas.

«Saistībā ar to, ka pirms sezonas tika izlaisti vairāki mēneši, sportiskā forma netika sasniegta, kad to gribējām. Publiski to daudz nestāstījām, bet bija arī citas veselības likstas. Pasaules čempionātā forma nebija tāda, kādu gribējām, bet sezonas pēdējos posmos tā bija klāt,» secina Berkulis. «Ar plecu Andrejam tagad viss ir kārtībā. Domāju, ka šī otrā vieta varētu ļaut Andrejam pārvarēt psiholoģisko barjeru. Ar viņu jau runājām, ka ir jāatceras pēdējā šaušana, kas arī bija galvenais iemesls, lai viņš varētu kāpt uz goda pjedestāla. To vajag atcerēties. Šī otrā vieta Andrejam ir ļoti liels solis uz priekšu.»

«Biju pārsteigts, cik daudzi cilvēki Andreju uzreiz apsveica par izcīnīto otro vietu. Ne tikai biatlonisti, bet arī dažādi servisa cilvēki. Daudzām komandām tas bija neviltots prieks,» atklāja speciālists.

Rastorgujevs pēc Oļega Maļuhina un Ilmāra Briča kļuvis par trešo Latvijas biatlonistu, kurš kāpis uz goda pjedestāla kādās no Pasaules kausa sacensībām.

Karjeras laikā Rastorgujevs pirms svētdienas sacīkstēm četras reizes bija izcīnījis ceturto vietu Pasaules kausa sacensībās, bet uz goda pjedestāla viņam līdz šim nebija izdevies kāpt.

Aizvadītajā Pasaules kausa sezonā Latvijas biatlonists noslēguma kopvērtējumā ierindojās 21.pozīcijā.

Rastorgujevs 2016.gada sezonu noslēdza kopvērtējuma 20.vietā, kas salīdzinājumā ar 2015.gadu bija kāpums par septiņām pozīcijām, bet sekmīgākā viņam bijusi 2013./14. gada sezona, kad Latvijas vadošais biatlonists guva 16.vietu.

