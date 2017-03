Zvejniekam punktu rekords nobraucienā Norvēģijā, pārējiem otrie punkti milzu slalomā Somijā

Narvikā notiekošo Norvēģijas čempionātu kalnu slēpošanā veiksmīgi uzsācis Latvijas izlases līderis Kristaps Zvejnieks, kurš Alpu kombinācijā (nobrauciens+slaloms) ieguva trešos labākos punktus karjerā (45,92 FIS punkti), bet Alpu kombinācijā ietilpstošajā nobraucienā mārupietis sasniedza karjeras labākos punktus šajā ātrumdisciplīnā – 54,06 FIS punkti. Kristapa brālim Dāvim Zvejniekam Narvikā Alpu kombinācijā iegūtie 140 FIS punkti būs jauns labākais rezultāts. Tikmēr trīs Latvijas izlases sievietes – rāmaviete Agnese Āboltiņa, siguldiete Evelīna, Gasūna un cēsniece Žanete Gedra – Somijas čempionātā Pihē milzu slalomā ieguva savus otros labākos punktus karjerā, bet turpat startējušajam un 40,03 FIS punktus ieguvušajam cēsniekam Žakam Gedram līdz milzu slaloma otrā labākā rezultāta uzrādīšanai karjerā pietrūka puspunkta, informē Latvijas Slēpošanas federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Norvēģijas čempionātam ir noteikta ļoti līdzīga programma kā pasaules čempionātā, kur viss sākas ar oficiālajiem nobrauciena treniņiem, bet beidzas ar slalomu. Pirmā disciplīna Narvikā bija Alpu kombinācija, kas sākās ar nobraucienu, kas bija atsevišķas FIS sacensības. Kristapam 46 dalībnieku vidū izdevās uzrādīt 18.laiku (+2,38 s) un pirmo reizi karjerā šajā ātrumdisciplīnā iegūt zem sešdesmit punktiem – 54,06 FIS punkti. Dāvis bija piecas sekundes lēnāks par brāli un nopelnīja 145 FIS punktus. Ātrāko laiku uzrādīja pasaules rangā 85.vietā esošais un pasaules kausa posmā februārī 21.vietu ieguvušais Stians Saugestads, kamēr pasaules kausa posmu uzvarētājs un medaļnieks ātrumdisciplīnās Aleksandrs Kilde palika tikai sestais.

Ar sesto laiku slalomā (+0,91 s) 25 gadus vecais Kristaps pakāpās uz 13.vietu Alpu kombinācijā, ierindojoties tieši aiz 16 gadus vecā norvēģu talanta Atles Makgrata, bet uzvarētājam, pirms trim mēnešiem pasaules kausa posmā milzu slalomā 26.vietu ieguvušajam Rasmusam Vindigstadam piekāpjoties par 1,74 sekundēm, kas deva 45 FIS punktus, par deviņiem atpaliekot no sava labākā rezultāta.

Somijas čempionātā mūsējiem labāk izdevās nostartēt otrajā dienā, kad četri Latvijas pārstāvji uzrādīja vienus no labākajiem punktiem karjerā šajā disciplīnā. Sievietēm no pāri par 40 dalībniecēm vislabāk atkal nostartēja Agnese Āboltiņa (pirmajā dienā augstāk gan tika Evelīna Gasūna – aut.piez.), kur ar 9.vietu (+2,95 s) bija vienīgā no mūsējām, kas abās dienās iekļuva desmitniekā, nopelnot 39,92 FIS punktus, kas ir labākie šajā sezonā un par 1,9 atpaliek no pirms pusotra gada sasniegtā labākā rezultātā. Lai arī Evelīna ierindojās divas pozīcijas zemāk 11.vietā, tomēr Agnesei viņa zaudēja pusotru sekundi, kas deva 52,37 FIS punktus, un līdzīgi kā Agnesei tikai pusotra punktu pietrūka līdz labākajam sasniegam milzu slalomā. Pussekundi lēnāk par Evelīnu abus braucienus veica Žanete Gedra, kas ieņēma 13.vietu un nopelnīja 57 FIS punktus, no labākā rezultāta atpaliekot vairāk nekā pārējās divas izlases meitenes, jo Žanetes labākais rezultāts milzu slalomā ir 50,57 FIS punkti. Uzvaru šoreiz izcīnīja Nea Luko, 0,18 sekundes aiz sevis atstājot pasaules junioru vicečempioni Rīku Honkanenu.

Vīriešiem Žaks Gedra arī labāk nostartēja otrajā dienā, kad pāri par 90 dalībnieku konkurencē izdevās iekļūt divdesmitniekā, ierindojoties 19.vietā (+2,89 s) un nopelnot 40 FIS punktus. Žaks pēc pirmā brauciena bija 26., bet ar 11.laiku otrajā braucienā pakāpās septiņas pozīcijas augstāk. Viņa labākais rezultāts, kas sasniegts pirms mēneša pasaules čempionāta kvalifikācijas sacensībās, ir tikai par punktu labāks, un to varēja mierīgi uzlabot par vairākiem punktiem, ja vien arī pirmo braucienu sanāktu veikt tikpat labi.

