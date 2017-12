Martins Dukurs pārraksta skeletona vēsturi

Latvijas skeletonists Martins Dukurs piektdien Īglsas trasē Austrijā Pasaules kausa piektajā posmā, kas vienlaicīgi bija arī Eiropas čempionāts, kļuva par sacensību uzvarētāju. Devīto reizi pēc kārtas viņš izcīnījis Eiropas čempiona titulu un 50. reizi uzvarējis kādā no Pasaules kausa posmiem.

Martins Dukurs kontinenta čempionātā nepārspēts ir jau kopš 2009./10.gada sezonas, kamēr viņa vecākais brālis Tomass Dukurs piektdien palika piektais Eiropas meistarsacīkstēs.

Divu braucienu summā Martins Dukurs līdzvērtīgā cīņā par 0,15 sekundēm apsteidza Dienvidkorejas skeletonistu Sunbinu Junu.

Jaunākais no brāļiem Dukuriem pirmo braucienu neveica ļoti tīri, bet tāpat ar rezultātu 53,15 sekundes bija ātrākais, par 0,07 sekundēm apsteidzot Junu, kurš šobrīd ir Pasaules kausa līderis.

Trešo vietu pirmajā braucienā ieņēma krievs Ņikita Tregubovs, kurš atpalika 0,16 sekundes, savukārt 0,41 sekundi zaudēja vācietis Kristofers Grotērs, bet Tomass Dukurs zaudēja 0,50 sekundes, kas tobrīd deva piekto pozīciju Pasaules kausa ieskaitē un ceturto pozīciju Eiropas čempionātā.

Ļoti lielu neveiksmi piedzīvoja krievu skeletonists Aleksandrs Tretjakovs, kura kamanas startā divreiz izleca no gropes un sportists neiekļuva starp otrā brauciena dalībniekiem.

Otrajā braucienā sportisti uzlaboja savus braucienus, tomēr vēlreiz Martins Dukurs bija 0,08 sekundes ātrāk nekā Juns un summā viņu apsteidza par 0,15 sekundēm.

Tikmēr Tregubovs atpalika par 0,49 sekundēm.

Savukārt Tomass Dukurs otrajā braucienā uzrādīja vien septīto rezultātu, noslēgumā gūstot sesto vietu Pasaules kausa posmā un piekto pozīciju Eiropas čempionātā. Viņš uzvarētājam summā zaudēja 1,14 sekundes.

Martins Dukurs Īglsas trasē uzvarēja devīto sacīksti pēc kārtas. Tāpat viņš deviņas reizes pēc kārtas tagad triumfējis Eiropas čempionātā.

Pirmo Eiropas čempiona titulu Martins Dukurs izcīnīja tieši Īglsas trasē. Brāļi Dukuri trīs reizes vēsturē izcīnījuši dubultuzvaras - 2012., 2014. un 2017.gadā, bet īpaši unikāls bija 2016.gads, kad latvieši sasniedza identisku rezultātu un abi tika pie zelta. Ar desmit zelta medaļām Latvija ir titulētākā valsts Eiropas čempionātos skeletonā.

M.Dukurs sezonas pirmajās piecās sacensībās ticis pie divām uzvarām, divām otrajām vietām un vienas sestās pozīcijas, kamēr T.Dukurs bijis visās pozīcijās no 3.-6.vietai.

Pasaules kausa kopvērtējumā līderis pēc pieciem etapiem ar 1095 punktiem joprojām ir Juns, kurš šosezon uzvarējis trijos posmos, bet viņam ar 1046 punktiem seko Martins Dukurs.

Trešais ar 928 punktiem joprojām ir Tomass Dukurs, kamēr 912 punktus iekrājis piektdien ceturto vietu izcīnījušais vācietis Aksels Jungks.

Iepriekšējā sezonā Īglsas trasē M.Dukurs Pasaules kausa posmā izcīnīja uzvaru, kamēr T.Dukurs bija ceturtais, bet vēlāk materiāla pārkāpuma dēļ tika diskvalificēts.

Tikmēr dāmām pirmais brauciens piektdien sāksies plkst.15, bet otrajam starts tiks dots plkst.16.30. Pirmo braucienu tiešraidē varēs vērot Starptautiskās Bobsleja un skeletona (IBSF) «Youtube» kanālā, bet otrajam tiešraide paredzēta arī LTV7.

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) novembrī krievam Aleksandram Tretjakovam atņēma 2014.gada Soču olimpiskajās spēlēs izcīnīto zelta medaļu un uz mūžu aizliedza piedalīties Olimpiādē. Visticamāk, pēc Tretjakova diskvalifikācijas par olimpisko čempionu kļūs planētas titulētākais skeletonists M.Dukurs, kurš Sočos palika otrais, bet viņa brālim T. Dukuram tagad pienākas bronzas godalga.

Par medaļu pārdali gan jālemj Starptautiskajai Bobsleja un skeletona federācijai (IBSF), kas to vēl nav izdarījusi. IBSF piesprieda pagaidu diskvalifikācijas Tretjakovam un vēl vairākiem Krievijas skeletonistiem, taču federācijas ekspertu grupa to atcēla, līdz ar to SOK diskvalificētie atlēti turpina piedalīties Pasaules kausa posmos.

Savukārt pagājušajā nedēļā SOK jau pieņēma lēmumu diskvalificēt visu Krievijas olimpisko komandu no dalības Phjončhanas olimpiskajās spēlēs. Tiesa, Krievijas atlēti februārī gaidāmajā Olimpiādē varēs piedalīties pēc individuāliem uzaicinājumiem, bet viņiem būs liegts startēt zem savas valsts karoga, savukārt uz viņu formastērpiem būs uzraksts «Olympic Athlete from Russia».

Planētas titulētākajam skeletonistam M.Dukuram, ļoti iespējams, šī ir pēdējā sezona, jo iepriekš viņš izteicies, ka pēc Phjončhanas olimpiskajām spēlēm varētu likt punktu sportista karjerai.

Pasaules kausa posmos šosezon notiks kvalificēšanās Phjončhanas spēlēm. Kvalifikācija skeletonā noslēgsies janvāra vidū pēc veiktiem septiņiem Pasaules kausa etapiem, kad Nāciju rangs četrgades nozīmīgākajam notikumam noteiks 30 dalībniekus. Vīriešiem trīs valstis varēs pieteikt pa trim dalībniekiem, sešas pa diviem, bet piecas - pa vienam.

Dāmām kvalifikācija olimpiskajām spēlēm noslēgsies janvāra vidū pēc veiktiem septiņiem Pasaules kausa posmiem, kad Nāciju rangs četrgades nozīmīgākajam notikumam noteiks 20 dalībnieces. Divas valstis varēs pieteikt pa trim dalībniecēm, četras pa divām, bet septiņas - pa vienai.

Iepriekšējā sezonā jaunākais no brāļiem M.Dukuriem atkal dominēja trasēs, astoto gadu pēc kārtas iegūstot Pasaules kausu, kā arī piekto reizi kļūstot par pasaules čempionu. Iepriekšējā Pasaules kausa sezonā M.Dukurs uzvarēja četros no astoņiem etapiem, tostarp Phjončhanas trasē, kamēr T.Dukuram uz goda pjedestāla izdevās tikt divas reizes, nākamo olimpisko spēļu mājvietā ieņemot trešo vietu.

T.Dukuram jūnijā Austrijā tika veikta ceļgala operācija. Pēc rehabilitācijas procesa sportists normāli trenēties atsāka septembrī, tāpēc sagatavošanās posmā viss plānotais netika paveikts. Arī viņam šī, visticamāk, ir pēdējā sezona karjerā.

Turpat Īglsas trasē šajā nedēļas nogalē par Eiropas čempionāta medaļām sacentīsies arī bobslejisti, kuriem starti būs sestdien un svētdien.

Sacensībās Īglsas trasē būs šogad pēdējās, Pasaules kausa sezonai atsākoties janvāra pirmajā nedēļā Altenbergā, Vācijā.