Rastorgujevs otro reizi karjerā kļūst par Eiropas čempionu

Pirmajā ugunslīnijā Latvijas sportists aizvēra visus piecus mērķus un bija vadībā, bet otrajā šaušanas reizē viņš šāva lēnām un pirms pēdējā šāviena ieturēja pauzi, tomēr tāpat raidīja to garām.

Pēc otrās šaušanas viņam bija piecu sekunžu pārsvars pār krievu Aleksandru Loginovu. Nākamajā kontrolatzīmē tas samazinājās līdz 3,7 sekundēm, bet finišā Rastogrujevs atkal bija priekšā 5,5 sekundes.

Arī Loginovs šaušanā kļūdījās vienu reizi. Kā zināms, viņš pagātnes dopinga pārkāpuma dēļ nedrīkstēs piedalīties Phjončhanas olimpiskajās spēlēs.

Savukārt trešo vietu izcīnīja bulgārs Krasimirs Aņevs, kurš, šaujot nekļūdīgi, Rastorgujevam zaudēja 24,5 sekundes.

Latvijas biatlonista uzvaru nopietni apdraudēja arī krievs Jevgeņijs Garaničevs, bet viņš pamanījās neaizvērt pēdējos trīs mērķus.

Rastorgujevam bija pārliecinoši ātrākais slēpojums, par 11,8 sekundēm apsteidzot Loginovu, bet par vairāk nekā pusminūti Garaničevu, kuram distancē bija trešais ātrākais solis.

Sestdien sportisti sacentīsies iedzīšanas distancē.

There aren't too many athletes left on the track - can anyone still challenge @Rastorgujevs for the gold in #RID18?



Follow the closing stages of the men's sprint on https://t.co/8C6574JfeP pic.twitter.com/wwuNlpsMkp— IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 26, 2018