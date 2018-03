Rastorgujevs ar sliktu šaušanu ieņem vietu trešajā desmitā masu startā

(Pievienota 5. un 6. rindkopa.)

Rastorgujevs, kurš ceturtdien bija otrais sprinta distancē, mēroja piecus soda apļus, nepiedaloties cīņā par augstākajām vietām.

Par sacensību uzvarētāju negaidīti kļuva austrietis Jūlians Eberhards, kurš pēc pēdējās - ceturtās - šaušanas bija trešais, bet līdz finišam apsteidza francūzi Martēnu Furkadu un krievu Antonu Šipuļinu. Austrietis pieļāva divas kļūdas šaušanā, līdzīgi kā Furkads, bet Šipuļins mēroja vienu soda apli.

Furkads uzvarētājam beigās zaudēja 6,9 sekundes, kamēr Šipuļins, kurš ceturtdien uzvarēja sprintā, atpalika vēl par 12,4 sekundēm.

Tikmēr Rastorgujevs jau pirmajā šaušanā kļūdījās divas reizes, tobrīd ieņemot 22.vietu. Nākamajā reizē ugunslīnijā alūksnietis aizvēra visus mērķus, pakāpjoties uz 19.vietu, to saglabājot arī pēc trešās šaušanas, kurā tika nopelnīts viens soda aplis. Visbeidzot pēdējā šaušanā Rastorgujevs pieļāva vēl divas kļūdas, atkrītot uz 22.vietu, kurā viņš arī finišēja, no Eberharda atpaliekot divas minūtes un 19,3 sekundes.

Pasaules kausa kopvērtējumā ļoti stabilās pirmajās divās vietās joprojām ir Furkads un norvēģis Juhanness Tīngnēss Bē, kuri guvuši attiecīgi 888 un 845 punktus, bet trešo vietu ar 568 punktiem ieņem Šipuļins. Norvēģis Bē svētdien finišēja 19.vietā, jo līdzīgi kā Rastorgujevs arī mēroja piecus soda apļus.

Savukārt Rastorgujevs ar 354 punktiem ieņem 16.pozīciju, pēc svētdienas zaudējot divas vietas, bet Oskars Muižnieks guvis sešus punktus un atrodams 89.pozīcijā.

What a nice gesture by 🇦🇹Julian Eberhard to apologise to 🇷🇺@AntonShipulin after the incident. pic.twitter.com/iXqAQoOioq— Biathlon facts&stats (@BiathlonStats) March 11, 2018