Rastorgujevs šauj perfekti un sezonas pēdējā sprintā izcīna ceturto vietu

Izcīnīta ceturtā vieta Rastorgujevam ir atkārtots otrais visu laiku labākais sasniegums Pasaules kausa sacensībās. Pirms tam viņš šādā līmenī uzreiz aiz goda pjedestāla bijis vēl četras reizes.

Tāpat ceturtā vieta Rastorgujevam ir otrais labākais sasniegums šajā Pasaules kausa sezonā. Pirms divām nedēļām viņš septītajā posmā Kontiolahti sprintā izcīnīja otro vietu, otro reizi karjerā kāpjot uz goda pjedestāla.

Tikmēr par ceturtdienas sacensību uzvarētāju kļuva šā gada Phjončhanas olimpiskajās spēlēs trīs zelta medaļas ieguvušais francūzis Martēns Furkads, kurš arī šaušanā bija nekļūdīgs un finišā par iespaidīgām 33,2 sekundēm apsteidza nekļūdīgi šāvušo tautieti Simonu Destjē.

Another really strong performance by @Rastorgujevs, only 2 seconds behind @simondstx in the finish #TMN18 pic.twitter.com/m0GPYKRf5H— IBU World Cup (@IBU_WC) March 22, 2018