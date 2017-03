Zinātnieki noskaidrojuši, kādēļ izzuda mamuti

Kalifornijas universitātes biologi Berklijā, ASV paziņojuši, kādēļ izzuda pēdējie uz Zemes dzīvojušie mamuti. Attiecīgais pētījums bija publicēts žurnālā PLOS Genetics, bet par to īsumā raksta Amerikāņu Zinātnes attīstības asociācija.

Izolēta mataino pundurmamutu (Mammuthus primigenius) populācija, kas dzīvoja Vrangeļa salā (atrodas Čukču jūrā starp Krieviju un ASV) vēl pirms dažiem tūkstošiem gadu, sevī bija sakrājusi pārāk daudz ģenētisku mutāciju. Cita starpā minēts ožas receptoru skaita samazināšanās, kā arī izmaiņas ģenētiskajā aktivitātē, kas atbildīga par partnera izvēli un indivīda vietu sociālajā hierarhijā, raksta Lenta.ru.

Pētījuma autori uzskata, ka šo mutāciju rezultātā Vrangeļa salas mataino pundurmamutu populācija izzuda. To zinātnieki secinājuši, salīdzinot divu Mammuthus primigenius grupu gēnus. Vienu no tām veidoja aptuveni 300 īpatņi, kas salu apdzīvoja pirms 4300 gadiem. Otru - Mammuthus primigenius, kuri uz kontinenta un bija cēlušies no mamutiem, kuri pa zemes virsu staigāja pirms 45 tūkstošiem gadu.

Iepriekš veikts pirms 4,3 tūkstošiem gadu miruša matainā pundurmamuta zoba ģenētiska analīze parādīja, ka uz salas dzīvojušie mamuti cieta no inbrīdinga jeb tuvas, radniecīgas krustošanās. Šie tad arī visticamāk bija pēdējie uz Zemes dzīvojušie matainie mamuti, jo vairums Mammuthus primigenius izzuda jau pirms 10 - 12 tūkstošiem gadu.

Matainie mamuti apdzīvoju plašas sauszemes teritorijas Eirāzijā un Ziemeļamerikā, un to tuvākais radinieks ir Indijas zilonis.

