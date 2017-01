Bērnu atkarība no interneta izraisa noslēgtību, sociālo atstumtību

Pēc Kaspersky Lab pasūtījuma veiktais iconKids & Youth pētījums ir atklājis pārmērīgas atkarības no interneta skaudro ietekmi uz bērniem visā pasaulē. Pētījums atzina par atkarīgiem no interneta 55 % bērnu. Šie bērni divkārt biežāk mēdz slēpt no vecākiem potenciāli bīstamas darbības internetā un izmantot savam vecumam nepiemērotu saturu.

Septiņās valstīs aptaujājot 3780 ģimeņu ar 8 līdz 16 gadus veciem bērniem, tika konstatēts, ka

atkarībai no interneta ir ievērojama ietekme uz bērnu uzvedību un rīcību.

Kad bērniem tika lūgts ar 1 līdz 10 novērtēt galvenos ikdienas dzīves elementus, atklājās, ka, bērniem pieaugot, cieš viņu spēja mācīties un sadarboties ar vienaudžiem un vecākiem. Šī tendence bija visredzamākā attiecībās ar vecākiem — no interneta atkarīgiem bērniem laika gaitā nepārtraukti pasliktinās attiecības ar vecākiem. Astoņus gadus veci no interneta atkarīgi bērni sevi novērtēja ar 8,4 (salīdzinājumā ar pārējo bērnu augstāko rezultātu 8,7), bet līdz tam laikam, kad viņi ir sasnieguši 16 gadu vecumu, šis vērtējums ir pazeminājies līdz 7,9 no 10 (savukārt bērnu, kas nav atkarīgi no interneta, vērtējums saglabājas 8,7).

Trešdaļa (36 %) no interneta atkarīgu bērnu brīvi izpauž tiešsaistē mājas adresi salīdzinājumā tikai ar ceturtdaļu (25 %) no tiem, kas nav atkarīgi. Viņi arī biežāk izpauž informāciju par vietām, kuras pastāvīgi apmeklē (60 % salīdzinājumā ar 41 %), dārgiem pirkumiem (41 % salīdzinājumā 27 %) un vecāku darbavietu (36 % salīdzinājumā ar 26 %). No interneta atkarīgu bērnu vidū šo informāciju biežāk izpauž mazāki, nevis vecāki bērni.

Ir apdraudētas arī ģimenes attiecības, jo

divreiz vairāk (50 %) no interneta atkarīgo bērnu pievienoto ierīču dēļ mazāk komunicē ar vecākiem

salīdzinājumā ar tiem, kas nav atkarīgi no interneta (25 %). Turklāt trešdaļa (30 %) atzīst, ka viņu interneta lietošanas paradumi ir bijuši ģimenes strīdu iemesls (salīdzinājumā ar 10 % to bērnu vidū, kas nav atkarīgi no interneta), un puse (56 %) slēpj no vecākiem savas potenciāli bīstamās darbības internetā (salīdzinājumā ar 28 %). Šī grupa arī vairāk nekā divkārt biežāk mēdz skatīties bērniem nepiemērotu saturu (28 % salīdzinājumā ar 11 %).

Aplūkojot faktiskos tiešsaistē sastaptos draudus, pētījums parādīja, ka gandrīz puse (48 %) bērnu, kas ir atkarīgi no interneta, ir saskārusies ar kiberdraudiem (salīdzinājumā ar tikai 24 % bērnu, kas nav atkarīgi no interneta), turklāt no interneta atkarīgiem bērniem ir lielāka varbūtība kļūt gan par terorizēšanas dzīvē (17 % salīdzinājumā ar 6 %), gan kiberterorizēšanas (7 % salīdzinājumā ar 1 %) upuriem.

«Interneta lietošana bērnu vidū šodien ir norma, taču no tā atkarīgie bērni ir pakļauti divas vai pat vairāk reižu lielākām briesmām un negatīvajai ietekmei. Lai gan bērni uzaug kopā ar tehnoloģijām, viņi tik un tā ir jāizglīto par to pareizu un atbildīgu izmantošanu. Mūsu pētījumā ir konstatēts, ka mazāki bērni biežāk izpauž informāciju un prot apiet vecāku kontroli, tāpēc ir ļoti svarīgi, ka vecāki no mazotnes seko līdzi bērnu interneta lietošanai, lai samazinātu briesmas, ar ko viņi saskaras.

Ar piemērotu vecāku kontroles programmatūru, atvērtiem komunikācijas kanāliem un labu personīgo piemēru vecāki var aizsargāt bērnu tiešsaistes dzīvi, nodrošinot, ka viņu uzvedība ir atbildīga, un pārliecinoties, ka viņi nav pakļauti bīstamam saturam vai kiberdraudiem,» sacīja Kaspersky Lab patērētāju komercijas vadītājs Andrejs Mohoļa.

