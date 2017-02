Microsoft pētījums: tiešsaistes apdraudējumi rada sekas reālajā dzīvē

Microsoft Digitālās pieklājības indekss atklāj, ka 65 % interneta lietotāju ir saskārušies ar apdraudējumu internetā, kas daudzos gadījumos radījis konkrētas sekas reālajā dzīvē — miega zudumu, stresa līmeņa paaugstināšanos un neuzticēšanos cilvēkiem. Digitālās pieklājības indekss publicēts Vispasaules drošāka interneta dienā, lai aicinātu ikvienu ne tikai rūpēties par savu drošību, bet arī kopīgi veidot pieklājīgāku un drošāku interneta vidi.

Digitālās pieklājības indekss ir starptautisks pētījums par dažādiem tiešsaistes apdraudējumiem un to ietekmi. Pētījuma ietvaros aptaujāti interneta lietotāji par saskari ar tiešsaistes apdraudējumiem četrās riska jomās — izturēšanās, reputācijas bojāšana, uzbāzība un seksuāla rakstura apdraudējumi.

Indeksa rezultāti atklāj, ka 12 % lietotāju ar kādu no apdraudējumiem saskaras gandrīz katru reizi, kad izmanto internetu, bet 26 % saskārušies ar apdraudējumu pēdējā mēneša laikā. 43 % atzinuši, ka viņiem ir bijis nevēlams kontakts ar kādu personu, 22 % ir saskārušies ar ļaunu izturēšanos, bet 21 % saņēmis negribētu sekstingu — seksuāla rakstura ziņu vai attēlu. Tāpat starp biežākajiem apdraudējumiem minēta saskare ar trollingu jeb āzēšanu (21 %), uzmākšanos internetā (17 %), kā arī doksingu — personas informācijas apkopošanu no sociālajiem medijiem ar mērķi to izmantot krāpniecības vai reputācijas graušanas nolūkos (12 %). Pētījums neatklāj būtiskas atšķirības apdraudējuma intensitātē starp jauniešiem un pieaugušajiem. Jaunieši nedaudz biežāk saskārušies ar reputācijas apdraudējumu, savukārt pieaugušie — ar seksuāla rakstura apdraudējumiem.

Reklāma

«Digitālās pieklājības indekss nepārprotami rāda, cik bieži un daudzveidīgi ir apdraudējumi digitālajā vidē. Turklāt tie rada sekas reālajā dzīvē — trešdaļā gadījumu pieaug neuzticēšanās apkārtējiem, bet katram ceturtajam paaugstinās stresa līmenis. Tiešsaistes apdraudējumu rezultātā 20 % jauniešu ir zaudējuši kādu draudzību, tikpat bieži pasliktinājušās sekmes skolā,» stāsta Microsoft Latvia vadītāja Renāte Strazdiņa. «Tāpēc mēs, Microsoft, iestājamies par drošāku un pieklājīgāku digitālo vidi un aicinām to kopīgi stiprināt, apņemoties tiešsaistē rīkoties pieklājīgi, godprātīgi, nebaidīties aizstāvēt sevi un citus.»

Digitālās pieklājības indeksa dati liecina, ka apdraudējumi, ar kuriem interneta lietotāji saskaras ikdienā, atstāj negatīvu ietekmi arī uz viņu ikdienu. 40 % pētījuma dalībnieku atzinuši, ka negatīvā pieredze likusi zaudēt uzticību cilvēkiem tiešsaistē, savukārt 30 % mazāk uzticas līdzcilvēkiem reālajā dzīvē. Tāpat starp galvenajām sekām minēts miega zudums un stresa līmeņa pieaugums (23 %), pārtraukta draudzība (18 %) vai konflikts ar ģimenes locekli (12 %).

Pētījums arī atklājis, ka 62 % interneta lietotāju nezina, kur meklēt palīdzību, ja saskārušies ar kādu apdraudējumu internetā, savukārt 44 % ir centušies pasargāt sevi, veicot izmaiņas privātuma iestatījumos savos sociālo mediju profilos, kā arī ierobežojuši informācijas daudzumu, ar ko tie dalās tiešsaistē (42 %).

Latvijas Drošāka interneta centra vadītāja Maija Katkovska aicina ikvienu domāt par savu drošību internetā: «Pēc mūsu pieredzes varu teikt, ka lielākā daļa problēmu internetā rodas cilvēku pašu neuzmanības un nezināšanas dēļ. Tāpēc vienmēr izvērtējiet internetā pieejamo informāciju kritiski, neuzticieties kuram katram un pārdomājiet divas reizes, pirms publicējat informāciju internetā. Ja esat nonākuši situācijā, kad nepieciešama palīdzība vai konsultācija, aicinu apmeklēt mūsu www.drossinternets.lv vietni.»

Microsoft Digitālās pieklājības indekss laists klajā Vispasaules drošāka interneta dienā. Šogad Vispasaules drošāka interneta diena notiek jau 14. reizi, un tās sauklis ir «Kopā par labāku internetu!», aicinot ikvienu būt pozitīvam internetā un veidot labāku interneta vidi. Drošāka interneta dienas pasākumi plānoti vairāk kā 100 pasaules valstīs, arī Latvijā.

Microsoft Digitālās pieklājības indekss ir starptautisks pētījums, kurā piedalījušies interneta lietotāji (vecumā no 13 līdz 74 gadiem) 14 pasaules valstīs un atbildējuši uz jautājumiem par savu saskari ar 17 dažādiem tiešsaistes apdraudējumiem četrās risku jomās: izturēšanās, reputācijas bojāšana, uzbāzība un seksuāla rakstura apdraudējumi. Vairāk: https://blogs.microsoft.com

Atgādinām 10 drošas interneta lietošanas pamatprincipus gan jums, gan jūsu bērniem:

Aizsargā savus datus! Informācija un dati, ko tu glabā savās ierīcēs, ir ļoti vērtīgi, tādēļ izvēlies grūti uzminamas paroles un nevienam tās neizpaud. Protams, arī regulāra rezerves kopiju veidošana nāks tikai par labu.

Aizsargā savu datoru, planšeti un telefonu! Regulāri atjauninot ierīces programmatūru, tu palīdzi aizsargāt savu datoru, planšeti un telefonu no vīrusiem un ļaunatūras.

Sargā savu digitālo identitāti! Dalīšanās ar savu personīgo informāciju internetā var novest pie identitātes zādzības, krāpšanas, izsekošanas un citiem tiešsaistes riskiem. Kārtīgi padomā, pirms publicē savus datus vietnēs, kur tiem var piekļūt svešinieki.

Esi uzmanīgs, kad klikšķini! Vīrusi, spiegprogrammatūra, robotprogrammatūra, Trojas zirgi un krāpnieku veidotas vietnes ir tikai daži no tīmeklī esošajiem riskiem. Pirms atver e-pasta pielikumu vai saņemto saiti, padomā, vai pazīsti sūtītāju un netiksi apdraudēts.

Izvairies no interneta krāpniekiem! Tiešsaistes krāpnieki bieži izmanto e-pastu, interneta lapas un ļaunatūru, lai iegūtu tavu personīgo informāciju. Kad to ieguvuši, krāpnieki var izkrāpt tev labumus vai uzdoties par tevi. Izvairies no saitēm, failiem un personām, kas šķiet aizdomīgas.

Dalies droši! Darbā, skolā, mājās — mūsdienās mēs dalāmies ar datiem ik dienu. Izmanto drošu, ar paroli pasargātu platformu datu uzglabāšanai un apmaiņai, lai taviem failiem nepiekļūtu nepiederošas personas.

Nepakļauj sevi tiešsaistes riskiem! Droša darbošanās internetā sākas ar tevi — ja interneta lapa šķiet nedroša vai aizdomīga, turies no tās pa gabalu.

Iepērcies gudri! Kad iepērcies tiešsaistē, pārliecinies, ka interneta veikals parūpēsies par drošu maksājumu un neizpaudīs tavu maksājuma informāciju. Nekad neapmaksā rēķinus, neizmanto internetbanku un neiepērcies tiešsaistē, izmantojot publiski pieejamu datoru.

Atjaunini savu interneta pārlūkprogrammu! Katru reizi, kad atver kādu lapu internetā, tu izmanto kādu interneta pārlūkprogrammu. Pārliecinies, ka izmanto jaunāko pārlūkprogrammas versiju, kā arī izmanto tās sniegtās privātuma un drošības funkcijas.

Parūpējies par bērnu drošību internetā! Katram bērnam izveido savu atsevišķu bērnu Microsoft kontu, kurus pēc tam vari pievienot savai ģimenei vietnē account.microsoft.com/family, un pārvaldi to, nosakot ierobežojumus un saņemot darbību atskaiti. Pastāsti saviem bērniem par tiešsaistes riskiem un veidiem, kā no tiem izvairīties. Izmanto arī drošības programmatūru un tiešsaistes drošības rīkus, lai pārliecinātos, ka bērni patiešām ir pasargāti.

Materiāls tapis sadarbībā ar Microsoft Latvia

Saistītie raksti