Eksperts: Citās jomās studējušie aizvien vairāk saskata perspektīvu IT nozarē

IT uzņēmuma «Accenture» Latvijas filiāles vadītājs Maksims Jegorovs. Foto: Ieva Čīka/LETA

Citās jomās studējušie aizvien vairāk saskata perspektīvu informācijas tehnoloģiju (IT) nozarē, un daudzi no viņiem veiksmīgi apguvuši jaunas prasmes un sākuši karjeru IT nozarē, sacīja starptautiskā vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmuma «Accenture» Latvijas filiāles vadītājs Maksims Jegorovs.