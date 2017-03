Pētījums: no darba aizejošie darbinieki iznes uzņēmumu datus

Statistika liecina, ka ik gadu savu darbu Amerikā atstāj ap 24% darbinieku – viņi tiek atlaisti vai aiziet pēc pašu vēlēšanās. Lai gan šāda darbinieku rotācija uzskatāma par normālu, lielākas bažas raisa biznesa datu drošība – vai no darba aizejošie darbinieki neaiznes kaut ko svarīgu? Pētījumu aģentūra «Osterman Research» ir konstatējusi, ka 39% uzņēmumu nav pārliecināti, vai šādos gadījumos atgūst visu vērtīgo informāciju.

No 187 IT un personāldaļas speciālistiem, kas piedalījās aptaujā, 49% norādīja, ka nekad nepārbauda, vai aizgājušais darbinieks nav bijis pieslēdzies pie darbā izmantotajām programmām vai sistēmām, 28% nekad nedzēš biznesa datus no darbinieku privātajiem tālruņiem, kurus viņi ir izmantojuši darba vajadzībām.

Pētījums arī atklāj, ka no darba aizejošie darbinieki diezgan bieži tīšām vai netīšām aiznes līdzi svarīgus un konfidenciālus uzņēmuma datus. 45% respondentu ir norādījuši, ka darbinieki iznes failus, ar kuriem viņi ir strādājuši, 47% - e-pastus, 66% - «My Documents» vai analogas mapes dokumentus, 67% - kontaktus.

Tikmēr 2015.gadā veiktais «Biscom» pētījums liecina, ka pat 87% aizejošo darbinieku sev līdzi paņem datus, kurus ir radījuši, veicot savus darba pienākumus, bet 28% paņem kolēģu darba rezultātus. Starp tiem, kas iznes datus, 88% darbinieku paņem uzņēmuma prezentācijas un/vai stratēģiskos dokumentus, 31% - klientu sarakstus, 25% - intelektuālo īpašumu.

«Lai gan uzņēmumi ar darbiniekiem paraksta konfidencialitātes līgumus, datu drošības problēma saglabājas – ir ļoti sarežģīti nodrošināt, lai aizejošais darbinieks neaiznestu svarīgus datus vai arī neizmantotu esošās pieslēgšanās iespējas trešo pušu sistēmām,» norāda «Druva» risinājumu izplatītāja uzņēmuma «Baltimax» pārdošanas vadītājs Deivids Pelenis.

Uzņēmumiem ieteicams samazināt datu noplūdes risku, izveidojot un ievērojot detalizētas procedūras vēl līdz tam, kad būs jāatvadās no aizejošajiem darbiniekiem. Ieteicams ierobežot darbinieku piekļuvi svarīgiem datiem, veidot šo datu rezerves kopijas. Īpaši svarīgi ir pienācīgi pārvaldīt visas uzņēmuma ierīces – ja darbinieki izmanto savus privātos tālruņus vai datorus darba vajadzībām, šādā gadījumā ieteicams izmantot biznesa programmas, kuras – tāpat kā tajās glabājamo saturu – var izdzēst attālināti.

«Līdz ar datu rezerves kopijām vienmēr noder arī datu atjaunošanas, šifrēšanas, failu koplietošanas risinājumi, kā arī programmatūra, kas pasargā no datu zaudēšanas, fiksē darbinieku pieslēgšanos datubāzēm vai serveriem, veicamās darbības ar svarīgiem datiem,» norāda D.Pelenis, «visi šie risinājumi ne tikai pasargā datus, bet arī ļauj ātrāk atrisināt datu drošībasincidentus un likvidēt sekas.»

«Baltimax» pārstāvis uzsver, ka uzņēmumiem būtu vairāk jāparūpējas par savu datu drošību jau tad, kad pamana, ka kāds no darbiniekiem lejupielādē lielu daudzumu datu vai arī kopē tos zibatmiņās, ārējos cietajos diskos vai mākoņglabātavās, pārsūta vēstules uz savu privāto e-pastu vai kādos citos veidos uzkrāj uzņēmuma datus.

