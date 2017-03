Mākoņdatošana iesoļo otrajā desmitgadē

Foto: REUTERS/Scanpix

Mākoņdatošana, kas reiz sākās kā eksperiments, tagad ir kļuvusi par vienu no būtiskākajām IT jomām. Ja pirms 10 gadiem mākoņdatošanu tradicionālajā IT sfērā neuzņēma ar sajūsmu, tad šobrīd programmatūras eksperti uzskata, ka otrā desmitgade nāks ar mākoņdatošanas iekļaušanu tādās jaunās tehnoloģijās kā mākslīgais intelekts vai nākotnes digitālā uzņēmējdarbība.