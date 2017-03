IT drošības eksperte: Cilvēku veselais saprāts kibervidē pieklibo

Ilustratīvs foto. Foto: JOEL CARRETT / AAP

Lai arī no daudzām problēmām kibervidē būtu iespējams izbēgt, paļaujoties uz veselo sapratu, diemžēl, atšķirībā no realitātes, kibervidē cilvēku veselais saprāts pieklibo, šodien diskusijā «Ieskats Latvijas digitālās drošības vidē» atzina informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu novēršanas institūcijas «Cert.lv» vadītāja Baiba Kaškina.