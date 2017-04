Pateicoties nagetiem, varētu krist viens no Twitter rekordiem

Cēlu mērķu vārdā mikroblogošanas vietne Twitter spēj vienot ļaužu miljonus. To ir visas iespējas pierādīt kādam Nevadas iedzīvotājam, kurš tīko bez maksas veselu gadu ēst vistas gaļas nagetus amerikāņu ātrās ēdināšanas restorānu tīklā Wendy's.

Kā jau visas lielās avantūras, arī Nevadas iedzīvotāja Kārtera Vilkersona dzīšanās pēc vistiņām sākās ar mazumiņu, raksta Mirror.co.uk. Šajā gadījumā - Wendy's Twitter kontā uzdotu jautājumu, cik retvītu būtu nepieciešams, lai viņš veselu gadu uzņēmuma restorānos varētu ēst nagetus bez maksāšanas.

Kārtera Vilkersona tvīts Wendy's kontā

Yo @Wendys how many retweets for a year of free chicken nuggets?— Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

Lai gan Wendy's Twitter kontam ir pusotrs miljons sekotāju, pastāvēja liela iespējamība, ka Kārtera tvīts paliks bez ievērības, tomēr konta uzraugi nepalika atbildi parādā un nosauca konkrētu skaitli - 18 miljoni.

Līdz šim lielākais viena ieraksta retvītu skaits ir 3 278 345, un šis rekords pieder amerikāņu komiķei Elenai Dedženeresai, kad viņa 2014.gada Oskara balvu pasniegšanas ceremonijā nopublicēja selfiju ar vairākiem Holivudas aktieriem.

Elenas Dedženeresas tvīts

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

18 miljoni ir daudz vairāk, tomēr Kārters, ilgi nedomājot, ķērās pie retvītu krāšanas. Līdz mērķim vēl tāls ceļš ejams, tomēr izmisuma pilnais aicinājums HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS (Lūdzu palīdziet. Vīram vajag viņa nagetus) šā raksta tapšanas laikā jau ir savācis vairāk nekā 937 tūkstošus retvītu.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3— Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

Kārters Vilkersons

Next time I eat these they better be free @Wendys pic.twitter.com/ZvxwpiLAeD— Carter Wilkerson (@carterjwm) April 7, 2017

