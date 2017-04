SPRK: Labāko mobilā interneta vidējo lejupielādes ātrumu nodrošina Tele2; Rīgā - LMT

Labāko mobilā interneta vidējo lejupielādes ātrumu Latvijā nodrošina «Tele2», tādējādi apsteidzot aizvadīto gadu līderi «Latvijas Mobilo telefonu» (LMT), kas aizvien nodrošina labāko mobilā interneta vidējo lejupielādes ātrumu Rīgā, teikts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes pārskatā par 2016.gadu.

Kā teikts pārskatā, «Tele2» Latvijā nodrošina 27,50 megabitus sekundē (Mbps) lielu vidējo lejupielādes ātrumu, kam seko LMT ar 24,45 Mbps un «Bite» ar 11,41 Mbps. 2015.gadā ātrākais mobilais internets Latvijā bija LMT - 18,25 Mbps, kam sekoja «Tele2» ar 11,66 Mbps un «Bite» ar 10,29 Mbps lielu vidējo lejupielādes ātrumu Latvijā.

Rīgā LMT nodrošina 32,74 Mbps lielu vidējo lejupielādes ātrumu, kam seko «Tele2» ar 29,27 Mbps un «Bite» ar 17,90 Mbps lielu vidējo mobilā interneta lejupielādes ātrumu Rīgā. 2015.gadā LMT Rīgā nodrošināja 28,22 Mbps lielu vidējo lejupielādes ātrumu, «Bite» - 16,05 Mbps, bet «Tele2» - 11,67 Mbps lielu vidējo mobilā interneta lejupielādes ātrumu Rīgā.

Sadalot šos mērījumus pa izmantotajām datu pārraides tehnoloģijām, 4G tīklā «Tele2» Latvijā nodrošina 28,34 Mbps lielu vidējo lejupielādes ātrumu, LMT - 27,37 Mbps, bet «Bite» - 14,40 Mbps. 3G tīklā labāko lejupielādes ātrumu nodrošina «Bite» - 5,81 Mbps, seko LMT ar 5,17 Mbps un «Tele2» ar 4,61 Mbps.

4G tīklā Rīgā LMT nodrošina 33,29 Mbps lielu vidējo lejupielādes ātrumu, «Tele2» - 29,74 Mbps, bet «Bite» - 18,24 Mbps. 3G tīklā ātrākais internets ir «Bite» tīklā - 9,79 Mbps, seko «Tele2» ar 6,26 Mbps un LMT ar 5,94 Mbps.

Veicot interneta pakalpojuma mērījumus mobilā elektroniskā sakaru tīkla pārklājuma zonā, 4G tehnoloģijas pārklājums Latvijā «Tele2» tīklā konstatēts 97% gadījumu, 87% gadījumu LMT tīklā un 66% gadījumu «Bite» tīklā. 2015.gadā 4G tehnoloģijas pārklājums Latvijā LMT tīklā tika konstatēts 72% gadījumu, «Tele2» tīklā - 63%, bet «Bite» - 24% gadījumu.

Rīgā 4G tehnoloģijas pārklājums konstatēts 98% LMT un «Tele2» tīklā, kā arī 96% gadījumu «Bite» tīklā. 2015.gadā LMT tīklā konstatēts 98% gadījumu, 72% gadījumu «Tele2» tīklā un 68% gadījumu «Bite» tīklā.

Saskaņā ar SPRK mērījumiem, 2016.gadā «Tele2» interneta pakalpojuma lejupielādes ātruma vidējās vērtības Latvijā bija robežās no astoņiem līdz 53 Mbps, LMT - no septiņiem līdz 43 Mbps, bet «Bitei» - no četriem līdz 23 Mbps. Rīgā «Tele2» interneta pakalpojuma lejupielādes ātruma vidējās vērtības bija robežās no četriem līdz 111 Mbps, LMT - no sešiem līdz 93 Mbps, bet «Bitei» - no trīs līdz 35 Mbps.

SPRK interneta pakalpojuma kvalitātes parametra mērījumi veikti 2016.gadā 405 brīvi izvēlētās ģeogrāfiskās vietās visā Latvijā, iespējami vienmērīgi aptverot visu Latvijas teritoriju, tajā skaitā 50 vietas Rīgā. Pēc iedzīvotāju skaita 20 lielākajās Latvijas pilsētās mērījumu skaits tika izvēlēts proporcionāli iedzīvotāju skaitam.

