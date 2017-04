Bite iegādājas «Unistars» un iegūst piekļuvi 5G frekvencei

Mobilo sakaru operators Bite, iegādājoties telekomunikāciju uzņēmumu «Unistars», ir spēris būtisku soli pretī 5G tīkla ieviešanai Latvijā, jo jauniegādātajam uzņēmumam ir piekļuve 5G frekvencei, pastāstīja Bite vadītājs Kaspars Buls.

«Unistars» pieejamās frekvences atbilst pašlaik izvirzītājai 5G tehnoloģijas definīcijai, uz kuru pamatojoties tiek izstrādāts 5G standarts. Par to TVNET informēja Bite Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja Anete Lukstiņa.

Buls uzsver, ka gudra un stratēģiska tīkla izbūve ir viena no Bites prioritātēm. «Jaunākās 5G tehnoloģijas, kas tiek izstrādātas Ķīnā un ASV, atbalsta to pašu frekvenci, ko nodrošina «Unistars», līdz ar to sadarbībā ar jauniegādāto kompāniju varēsim ātrāk uzsākt 5G tīkla testus un attīstīt jaunus, inovatīvus produktus un pakalpojumus,» tā Buls.

Kamēr Eiropā tiek lemts par 5G standartu, Bite jau sper pirmos soļus šīs tehnoloģijas ieviešanai.Pirmais solis – pērn sadarbībā arglobālo informācijas komunikācijas tehnoloģiju gigantu «Huawei» parakstīta vienošanās par 5G izveidi un uzstādīta pirmā 4,5G bāzes stacija Latvijā, bet līdz šā gada jūnijam tādas kopā būs jau septiņas. Otrais solis – «Unistars» iegāde.

«Pašlaik mūsu galvenais uzdevums – sagatavot reālu infrastruktūru brīdim, kad Eiropā tiks noteikts 5G standarts, sakārtoti politiskie jautājumi un kļūs pieejamas šo tehnoloģiju atbalstošās ierīces,» norāda Bites tehniskais direktors Gints Butens.

Pasaules tendences liecina, ka jaunākās paaudzes interneta jeb lietu interneta un mājas bezvadu interneta, kuru darbību nodrošinās 5G, popularitāte tuvāko piecu gadu laikā ievērojami pieaugs. 5G kā tehnoloģija ir būtisks lēciens uz priekšu datu pārraides kvalitātē – tas nozīmē ne tikai lielāku ātrumu, bet arī stabilitāti un kapacitāti kā tādu. Līdz ar šīs tehnoloģijas attīstību arī uzņēmumiem pavērsies jaunas iespējas produktu un pakalpojumu sniegšanā, pat izgudrošanā.

«Esošajā situācijā, kad strauji attīstās digitāli un tehnoloģiskie risinājumi, ierīču lietošana un datu pārraides apjomi turpina pieaugt, pāreja uz 5G ir tikai laika jautājums. Pašlaik mobilo operatoru izmantotā 4G tehnoloģija spēj apkalpot visu datu plūsmu, taču nākotnes prognozes liecina, ka būs nepieciešamas krietni lielākas pārraides jaudas, ko var sniegt tieši 5G,» skaidro Butens.

Viņš arī piebilst, ka tīkla attīstībai jābūt salāgotai ar normatīvu attīstību, ierīču un citu tehnoloģiju pieejamību, jo tad arī investīcijas būs vienmērīgas.

Paredzams, ka pirmās 4,5G ierīces Eiropas tirgū parādīsies šā gada maija beigās, jūnija sākumā, bet pirmās 5G ierīces – 2018.gada beigās. Savukārt ekspertu prognozes liecina, ka 5G frekvences ieviešana Eiropā plašākā mērogā varētu notikt pēc 2020.gada.

Pašlaik 5G standarts paredz interneta lejupielādes ātrumu līdz 10 Gbit sekundē un tīkla latentumu jeb aiztures laiku vien vienu milisekundi, kas faktiski ļauj nodrošināt reāllaika pakalpojumus, kā arī kapacitāti līdz pat miljonam ierīču uz kvadrātkilometru.

SIA «Unistars» pateicas vadības grupai, kas rūpējās par uzņēmuma attīstību 17 gadu garumā. Tagad tas turpinās savu pamatdarbību kā «Bite Latvija» meitas uzņēmums. Sākot no 20.aprīļa uzņēmuma valdē ir izmaiņas – valdes priekšsēdētājs būs Kaspars Buls, bet valdes locekle – Anna Fadejeva. Darījuma summa netiek publiskota.

