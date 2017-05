Starptautiskā iniciatīva pret izspiedējvīrusiem uzņem apgriezienus

Platforma www.nomoreransom.org tagad ir pieejama 14 valodās un ietver 40 bezmaksas atšifrēšanas rīku. Kopš mūsu iepriekšējā paziņojuma decembrī vairāk nekā 10 tūkstoši upuru no visas pasaules ir varējuši atšifrēt savas cietušās ierīces, izmantojot rīkus, kas par brīvu ir pieejami šajā platformā.

No More Ransom 2016. gadā jūlijā iesāka Nīderlandes Valsts policija, Eiropols, Intel Security un Kaspersky Lab, ieviešot jaunu tiesībaizsardzības iestāžu un privātā sektora sadarbības līmeni, lai kopīgi cīnītos ar izspiedējvīrusiem. Kopš sākuma ir pievienojušies desmitiem sadarbības partneru no visiem kontinentiem. Tas liecina, ka izspiedējvīrusi ir visas pasaules problēma, kas ir jāapkaro un kas tiks apkarota kopīgiem spēkiem. Statistika rāda, ka vairums platformas apmeklētāju ir no Krievijas, Nīderlandes, ASV, Itālijas un Vācijas.

Šī tīmekļa vietne, kas iepriekš bija pieejama angļu, nīderlandiešu, franču, itāļu, portugāļu un krievu valodā, tagad ir pārtulkota somu, vācu, ebreju, japāņu, korejiešu, slovēņu, spāņu un ukraiņu valodā. Lai labāk palīdzētu cietušajiem visā pasaulē, tiek plānots drīzumā pievienot vēl citas valodas.

Jauni sadarbības partneri no privātā un valsts sektora

Avast, Polijas CERT un Telefónica kiberdrošības vienība ElevenPaths pievienojas No More Ransom asociēto sadarbības partneru statusā. Tādējādi tagad ir septiņi asociētie sadarbības partneri. Programmai ir pievienojušies arī 30 jauni atbalsta partneri. Kopumā tagad ir 76 sadarbības partneri. Jaunpievienojušās tiesībaizsardzības iestādes pārstāv Austrāliju, Beļģiju, Interpolu, Izraēlu, Dienvidkoreju, Krieviju un Ukrainu; pārējie ir Acronis International GmbH, Crowdstrike, Cyber Security Canada, DataGravity, Deloitte, interneta nozares asociācija eco (eco e. V.), Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra, Pasaules kiberalianse (GCA), Japānas Kiberkontroles centrs (JC3), KUERT Datenrettung Deutschland GmbH, datu atgūšanas un informācijas drošības uzņēmums KÜRT Co., AS mnemonic, Neutrino S.r.l., Portugal Telecom, Secura Group Limited, SentinelOne un Verizon Enterprise Solutions. Ir saņemts arī spēcīgs CERT aprindu atbalsts, ko pārstāv AfricaCERT, BA-CSIRT (Buenosairesas pašvaldības Datordrošības incidentu reaģēšanas vienība), Portugāles Valsts kiberdrošības centrs, incidentu reaģēšanas vienība Certego, Malaizijas Kiberdrošība un Japānas Datorapdraudējumu reaģēšanas vienības koordinācijas centrs (JPCERTCC).

Interpols iesaistījās pēc 2016. gada Interpola un Eiropola kibernoziedzības konferences, tādējādi uzsverot šā praktiskā, uz lietotājiem orientētā un balstītā gadskārtējā kopīgā pasākuma ietekmi.

Jauni rīki

Kopš iepriekšējā paziņojuma platformai ir pievienoti 15 rīki, kas izspiedējvīrusu upuriem piedāvā jaunas atšifrēšanas iespējas.

Avast: Alcatraz Decryptor, Bart Decryptor, Crypt888 Decryptor, HiddenTear Decryptor, Noobcrypt Decryptor un Cryptomix Decryptor

Bitdefender: Bart Decryptor

Polijas CERT: Cryptomix/Cryptoshield atšifrētājs

Check Point: Merry X-Mas Decryptor un BarRax Decryptor

Telefónica kiberdrošības vienība ElevenPaths: Popcorn Decryptor

Emsisoft: Crypton Decryptor un Damage Decryptor

Kaspersky Lab: Rakhni un Rannoh atšifrētāju atjauninājumi

