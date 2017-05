Martā nemainīgi visvairāk lietotais interneta pārlūks Latvijā bija «Chrome»

The Chrome logo is displayed at a Google event, Tuesday, Oct. 8, 2013 in New York. Google is introducing a $279 laptop that runs its Internet-centric Chrome operating system, borrowing many of the high-end features found in models that cost $1,000 or more. (AP Photo/Mark Lennihan) / TT / kod 436. Foto: AP/Scanpix

Martā visvairāk lietotais interneta pārlūks Latvijā bija «Chrome», kurš, lai no Latvijas pievienotos Latvijas interneta vietnēm, lietots 44,1% gadījumu, liecina starptautiskā interneta izpētes un konsultāciju uzņēmuma «Gemius» pētījuma «gemiusRanking» dati. Tikmēr otrajā vietā pirmo reizi nonācis «Chrome Mobile», kurš pēc ilgstošas pakaļdzīšanās apsteidzis «Firefox». «Chrome Mobile» martā lietots 17,8% gadījumu, bet «Firefox» - 16,8% gadījumu. 6,7% gadījumu martā lietots «WebKit Mobile», bet 5,5% gadījumu - «Internet Explorer». Reklāma «Microsoft Edge» lietots 2,3% gadījumu, «Facebook in-app Browser» - 2,2%, «Opera» - 1,5%, «Safari» - 1,1%, bet «Internet Explorer Mobile» pārlūks martā lietots 0,6% gadījumu. Pērn martā «Chrome» tika lietots 47,7% gadījumu, «Firefox» - 20,8%, bet «Chrome Mobile» - 10,5% gadījumu. «Chrome» kļuva par populārāko interneta pārlūku Latvijā 2012.gada maijā-jūnijā, apsteidzot līdz tam populārāko «Firefox», kurš savukārt kļuva par populārāko interneta pārlūku 2008.gadā, apsteidzot «Internet Explorer». «gemiusRanking» aplūko statistiku par interneta pārlūkiem, kurus izmanto personas, kuras no Latvijas pievienojas Latvijas interneta vietnēm. Statistika ir balstīta uz lapu skatījumu skaitu, kas attiecas uz «gemiusTraffic» pētījumā iekļautajām interneta vietnēm.