Kaspersky Lab jaunākais pārskats parāda, cik atšķirīgi ir bērni visā pasaulē

Kaspersky Lab ir publicējis jaunāko pārskatu par konstatējumiem datoros, ko lieto bērni. Analīze liecina, ka, izmantojot datorus, tagad bērni visā pasaulē vidēji mazāk nekā pirms gada sazinās, spēlē un piekļūst pieaugušajiem paredzētam saturam, bet biežāk atver tīmekļa vietnes ar informāciju par narkotikām, alkoholu un tabaku. Pēdējais temats īpaši interesē bērnus Ziemeļamerikā, Okeānijā un Rietumeiropā.

Pārskatā, kas aptver 12 mēnešus no 2016. gada maija līdz 2017. gada aprīlim, ir sniegta anonimizēta statistika no Windows PC un Mac domātajiem Kaspersky Lab risinājumiem, kuros ir ieslēgts vecāku kontroles modulis, un parādīts to tīmekļa vietņu ar potenciāli kaitīgu saturu apmeklējumu vai apmeklējumu mēģinājumu īpatsvars, kuras ietilpst kādā no septiņām populārākajām iepriekšiestatītajām kategorijām*: interneta saziņas līdzekļi; alkohols, tabaka, narkotikas; datorspēles; programmatūra, audio, video; e-komercija; necenzēta valoda; pieaugušajiem paredzēts saturs.

Bērni ir atvēruši saziņas vietnes (piemēram, sociālos tīklus, ziņapmaiņas programmas vai e-pastu) 61 % gadījumu salīdzinājumā ar 67 % iepriekšējos 12 mēnešos (no 2015. gada maija līdz 2016. gada aprīlim). Pieeja spēlēm ir samazinājusies uz 9 % no 11 %, un pieaugušajiem paredzētās tīmekļa vietnes tagad veido 1,2 %, nevis 1,5 %. Tikmēr tādu lapu apmeklējums, kurās ir ietverta informācija par narkotikām, alkoholu un tabaku, tagad veido 14 % konstatējumu, lai gan iepriekšējā pārskata periodā šis skaitlis bija tikai 9 %. Ir augusi arī interese par lapām ar programmatūru, audio un video: 6 % salīdzinājumā ar 3 %.

Reklāma

Turklāt pārskats atklāj, ka pļāpīgākie bērni dzīvo arābu valstīs, kur 89 % konstatējumu bija saistīti ar saziņas tīmekļa vietnēm. Šim nolūkam datoru vismazāk izmanto bērni Ziemeļamerikā — tikai 28 % gadījumu. Vietnes par narkotikām, alkoholu un tabaku ir vispopulārākās Ziemeļamerikā (32 %), Okeānijā (30 %) un Rietumeiropā (26 %), savukārt bērni no arābu valstīm šādas vietnes mēģina atvērt visretāk — tikai 3 % gadījumu. Ar datorspēļu kategoriju ir līdzīgi: tā ir vispopulārākā Ziemeļamerikā (20 %), Okeānijā (20 %) un Rietumeiropā (18 %), bet nepopulāra arābu valstīs (2 %). Interesanti, ka Austrumāzija** izceļas e-komercijas kategorijā, kur tā veido 13 % konstatējumu, lai gan pasaules vidējais rādītājs ir tikai 5 %. Bērni Austrumāzijā arī programmatūras un pieaugušo tīmekļa vietnes izmanto biežāk nekā viņu vienaudži citos reģionos.

Kaspersky Lab piedāvā arī risinājumuSafe Kids, kas ļauj vecākiem visās ierīcēs, tostarp mobilajās ierīcēs, uzraudzīt, ko bērni dara, skatās vai meklē internetā, un saņemt noderīgus padomus, kā palīdzēt bērniem droši uzvesties internetā.

Vecāku kontroles moduļa un izstrādājuma Safe Kids paziņojumu procentuālais sadalījums pa kategorijām no 2016. gada maija līdz 2017. gada maijam: