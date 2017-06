Pakalpojumi, kas atvieglo viedtālruņu lietotāju ikdienu

Atmiņas, kontakti, darbs un izklaides… Viedtālrunis daudziem ir teju visa dzīve, kas liek aizvien vairāk domāt par šīs ierīces un tās satura pasargāšanas iespējām, tāpēc mobilo sakaru operatora Bite tehnoloģiju eksperti ir apkopojuši informāciju par vairākiem praktiskiem un ērti lietojamiem servisiem, kas ievērojami atvieglo viedtālruņu lietotāju ikdienu.

Viedtālruņu lietotāju skaits strauji pieaug visā pasaulē, tostarp Latvijā – kā izriet no «Kantar TNS» jaunākā pētījuma datiem, viedtālruņus lieto 62% Latvijas iedzīvotāju. Tādējādi aizvien lielāku popularitāti iemanto pakalpojumi, kas ļauj pasargāt viedtālruņu saturu, pārnest datus no vienas ierīces uz citu, kā arī atrast nozaudētas ierīces.

# Informācijas dublēšana

Reklāma

Diemžēl nekas nav mūžīgs. Arī vismodernākās ierīces noveco, tām gadās «saķert» vīrusus, izbaudīt nevēlamas «ūdens procedūras», nokrist zemē un pat pakļūt zem auto riteņiem vai arī tikt nozagtas. Lai aiztaupītu sev liekus pārdzīvojumus, informāciju, kas tiek uzglabāta viedtālrunī, ir lietderīgi dublēt. Vienas no populārākajām digitālajām datu krātuvēm, kas piedāvā šādu pakalpojumu, ir «Google Drive» un «iCloud». Tiesa, to funkcionalitāte atšķiras, piemēram, «Google Drive» nav iespējas dublēt zvanu arhīvu un SMS, kā arī pieredzējuši lietotāji attēlu dublēšanai iesaka izmantot mobilo aplikāciju «Google Photos». Neraugoties uz to, visa informācija, kas tiek uzglabāta minētajos mākoņservisos, lietotājam ir pieejama pat tad, ja viedtālrunis tiek nozaudēts vai nomainīts pret citu. Tāpat visiem datiem iespējams piekļūt izmantojot arī citas mobilās ierīces, piemēram, datoru.

Tehnoloģiju portāla «digitaltrends.com» veidotāji iesaka izmantot informācijas dublēšanai arī maksas mobilo aplikāciju «My Backup Pro». Lai arī lietotājam nav jāpiešķir tai telefona administratora [root] tiesības, šajā lietotnē tiek dublēta teju visa informācija, ko satur ierīce, – fotogrāfijas, kontakti, SMS, MMS, mūzikas, video faili, ekrāna īsceļi, kalendārs u.c. Tiesa, tā pieejama tikai Android viedtālruņu lietotājiem.

# Informācijas pārcelšana no viena viedtālruņa uz citu

Mobilā telefona maiņa mūsdienās ir nopietns izaicinājums ikvienam, pat pieredzējušiem lietotājiem. Šo procesu var veikt manuāli, piemēram, pārkopējot SIM kartē no vecās ierīces esošos kontaktus un ievietojot to jaunajā ierīcē. Taču šādi nav iespējams pārcelt citus datus – foto, mūziku, SMS u.tml. Tāpat informācijas pārnešanai var izmantot mākoņservisu pakalpojumus – «Google» «iCloud» un citus, kas ir drošāk un ērtāk, taču prasa laiku un noteiktas iemaņas, lai visus iestatījumus veiktu korekti un nezaudētu šī procesa ietvaros kādus svarīgus datus.

«Tā kā datu pārcelšana ir laikietilpīgs pasākums, domājot par klientu ērtībām, šā gada sākumā izveidojām unikālu pakalpojumu – datu pārcēlāju, kas kontaktus, SMS, kalendāra ierakstus, audio un video failus un citus datus no viena viedtālruņa uz citu ļauj pārcelt dažās minūtēs. Process ir vienkāršs – vecā un jaunā ierīce ar USB kabeli tiek savienotas ar datu pārcēlāju, lietotājs izvēlas datus, kurus nepieciešams pārkopēt, un ierīce izdara visu pārējo, vienlaikus garantējot pilnīgu datu drošību un konfidencialitāti, tāpēc pakalpojuma popularitāte aizvien pieaug – to ik mēnesi izmanto aptuveni 2 000 klientu,» pastāstīja Bites tehniskais direktors Gints Butens, piebilstot, ka datu pārcēlājs ir bezmaksas pakalpojums, kas pieejams gan Bites, gan arī citu mobilo sakaru operatoru klientiem

# Failu pārcelšana no Android uz MAC datoru

Līdztekus «Google Drive», «Dropbox» un līdzīgiem servisiem, audio, video, foto un citu failu pārcelšanai no viedtālruņa uz datoru var izmantot Bluetooth funkciju, bet ātrākai datu pārraidei – USB kabeli. Izklausās vienkārši. Tomēr lietotāji, kuri dod priekšroku Android viedtālruņiem, taču ikdienā strādā ar MAC datoru, nereti domā citādi, jo Android un Apple ierīces mēdz «nesaprasties». Šādos gadījumos lieti noder mobilā aplikācija «Android File Transfer».

# Patērēto datu kontrole

Lai ikmēneša rēķinā nav nepatīkamu pārsteigumu, pirmkārt un galvenokārt, ir svarīgi izvēlēties saviem mobilo sakaru lietošanas paradumiem atbilstošu tarifu plānu. Tomēr ir pieejamas arī citas datu kontroles iespējas.

«Android viedtālruņos nereti jau ir iestrādāta datu kontroles funkcija – sasniedzot paša noteiktos limitus, lietotājs saņem brīdinājumu. Taču iztērētais interneta apjoms bieži nav saistīts ar konkrētām izmaksām. Tāpēc Bite piedāvā ērtu datu kontroles rīku – mobilo aplikāciju «Datumērs», kas uzrāda ne vien Latvijā un ārzemēs patērēto interneta apjomu, bet arī rēķina summu vai kredīta atlikumu, turklāt pieejama kā Android, tā iOS ierīču lietotājiem,» teica Butens.

# Nozaudēta viedtālruņa meklēšana

Līdzīgi kā mājas atslēgas, maku vai cimdus, arī viedtālruni var gadīties kaut kur aizmirst vai pazaudēt. Tāpat šīs ierīces ir pietiekami modernas, lai tās joprojām iekārotu garnadži. Tāpēc viedtālruņu ražotāji ir izstrādājuši īpašus servisus, kas ļauj gan attālināti bloķēt viedtālruņus, gan iznīcināt tajos esošos datus, gan arī meklēt tos, nosakot pazaudētās ierīces aptuveno atrašanās vietu kartē. Tāpat uz nozaudētu viedtālruni var nosūtīt paziņojumu, kas parādās uz tās ekrāna, piemēram, tālruņa numuru, uz kuru zvanīt atradējam.

Android ierīču lietotāji savu viedtālruņu izsekošanai var izmantot mobilo aplikāciju «Android Device Manager», bet iOS ierīču lietotāji – mobilo aplikāciju «Find My iPhone». Abas lietotnes ir ērti lietojamas, taču darbojas vien tad, ja ir aktivizētas, ierīce ir ieslēgta un tai ir pieejams interneta savienojums.

Saistītie raksti