Vecāku Android ierīču skaita samazināšanās liek noziedzniekiem meklēt jaunas monetizācijas metodes

Baltijas valstu interneta lietotāju aptauja* liecina, ka ikdienas darbībām tiešsaistē gandrīz ceturtdaļa (23,7 %) lietotāju Latvijā izmanto Android viedtālruņus un 7,6 % — Android planšetdatorus. 2017. gadā ir kļuvis mazāk mobilo reklāmu Trojas zirgu, kas kopš 2016. gada bija līdzšinējais galvenais apdraudējums. Tie turpina agresīvi inficēt lietotājus, taču to izmantotie paņēmieni pēdējo 12 mēnešu laikā ir mainīti. Gadskārtējā pārskatā «Mobilo ļaunprogrammatūru evolūcija» ir teikts, ka, lai saglabātu un palielinātu peļņu, dažas Trojas zirgu saimes ir sākušas izmantot monetizācijas shēmas, kas ietver maksas īsziņas un WAP norēķinu pakalpojumus.

Ļaunprogrammatūras, kas izmanto galvenā lietotāja tiesības, dažus pēdējos gadus ir bijis galvenais un, iespējams, viens no visspēcīgākajiem mobilo ierīču apdraudējumiem. Ar administratora privilēģijām šiem Trojas zirgiem ir iespēja slepus instalēt dažādas lietotnes, kā arī bombardēt inficēto ierīci ar reklāmām, kas padara neiespējamu viedtālruņa turpmāko lietošanu. Šādi Trojas zirgi ne vien var izmantot gandrīz neierobežotu skaitu iespēju, bet arī ir grūtāk nosakāmi un izdzēšami. Tomēr 2017. gadā šie Trojas zirgi sastapās ar problēmām.

Kaspersky Lab novērojumi liecina, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2017. gadā ir samazinājies galvenā lietotāja tiesības izmantojošo mobilo reklāmu Trojas zirgu kopskaits. To izraisīja vecāku Android versiju pārvaldītu mobilo ierīču daudzuma vispārējais samazinājums, kas ir Trojas zirgu galvenie mērķi pirmām kārtām tāpēc, ka sistēmas jaunākajās versijās parasti ir aizlāpītas bieži sastopamās ievainojamības, ko tie izmanto. Kiberkompānijas dati parāda, ka to lietotāju īpatsvars, kam ir ierīces, ko pārvalda Android 5.0 vai vecāka versija, ir samazinājies no vairāk nekā 85 % 2016. gadā līdz 57 % 2017. gadā, savukārt Android 6.0 (vai jaunāku) versiju lietotāju daļa ir vairāk nekā divkāršojusies — 21 % 2016. gadā salīdzinājumā ar 50 % 2017. gadā (6 % lietotāju atjaunināja ierīces 2016. gadā, 7 % — 2017. gadā). Tomēr šis Trojas zirgu veids joprojām bija vispopulārākais 20 galveno mobilo ierīču apdraudējumu vidū 2017. gadā.

Izspiedējvīrusu epidēmijas, kas pagājušajā gadā piemeklēja pasauli, atspoguļojās arī mobilo ierīču apdraudējumu vidē. Atklātas 544 107 mobilo izspiešanas Trojas zirgu instalēšanas pakotnes, kas ir divreiz vairāk nekā 2016. gadā un 17 reižu vairāk nekā 2015. gadā. Šis pieaugošais apjoms tika konstatēts gada pirmajos mēnešos sakarā ar Trojas zirgu saimes Congur lielo aktivitāti (83 % visu instalēšanas pakotņu 2017. gadā). Tas ir bloķētājs, kas iestata vai atiestata ierīces PIN (piekļuves kodu) un pēc tam pieprasa naudu par ierīces atbloķēšanu.

2017. gadā Kaspersky Lab mobilo ierīču drošības izstrādājumi ir ziņojuši:

• par septiņiem miljoniem mobilo ierīču ļaunprogrammatūru uzbrukumu mēģinājumiem (40 milj. 2016. gadā);

• vairāk nekā 4,9 miljoni aizsargātu Android pārvaldītu ierīču lietotāju (1,2 reizes vairāk nekā 2016. gadā);

• Irāna (57,25 %), Bangladeša (42,76 %) un Indonēzija (41,14 %) bija trīs mobilo ļaunprogrammatūru uzbrukumiem visvairāk pakļautās valstis;

• konstatēts 5 730 916 mobilo ierīču Trojas zirgu instalēšanas pakotņu (1,5 reizes mazāk nekā 2016. gadā);

• 110 184 unikālajiem lietotājiem uzbrukuši mobilo ierīču izspiedējvīrusi (1,4 reizes mazāk nekā 2016. gadā);

• konstatēti 94 368 mobilo banku Trojas zirgi (1,3 reizes mazāk nekā 2016. gadā); plašāka informācija ir atrodama pārskatā «Finansiālie kiberdraudi 2017. gadā».

Lai samazinātu inficēšanās risku un būtu aizsargāti, lietotājiem ir ieteicams:

• Pievērst uzmanību ierīcē instalētajām lietotnēm un izvairīties tās lejupielādēt no nezināmiem avotiem.

• Raudzīties, lai ierīce vienmēr ir atjaunināta.

• Regulāri skenēt sistēmu, lai pārbaudītu, ka nav infekciju.