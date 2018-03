Cert.lv norāda uz traucēkļiem, kas kavē drošības incidentu atklāšanu

Informācijas tehnoloģiju (IT) drošības incidentu atklāšanai ir nepieciešama lielāka datu pieejamība, bet tas būtu pretrunā ar privātuma aizsardzības likumiem, pirmdien intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam «Rīta Panorāma» sacīja drošības incidentu novēršanas institūcijas «Cert.lv» direktore Baiba Kaškina.

Viņa norādīja, ka IT drošības incidentiem tehnoloģiski ir ļoti sarežģīti atklāt uzbrukuma iniciatoru, jo parasti uzbrukšanai tiek izmantotas inficētas iekārtas. Vienlaikus gan Eiropas, gan arī Latvijas likumi neparedz tādu datu saglabāšanu, kas varētu palīdzēt šāda veida uzbrukumu atklāšanai.

Kaškina arī atzina, ka attiecīgas izmaiņas likumā būtu pretrunā ar privātuma aizsardzības likumiem, kuru virzienā šobrīd tiek strādāt Eiropā un arī Latvijā.

«Ja mēs vēlētos pēc iespējas vairāk spēt atrisināt IT drošības incidentus, mums vajadzētu saglabāt daudz vairāk informācijas par to, ko mēs katrs darām tīklā. Tas būtu jādara interneta pakalpojumu sniedzējam. Tas savukārt ļoti spēcīgi ietekmētu cilvēku privātumu. Līdz ar to šeit ir tie svaru kausi,» pauda Kaškina.

«Cert.lv» izveidots 2011.gada februārī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta ietvaros, un tā galvenā funkcija ir informācijas tehnoloģiju drošības veicināšana Latvijā. «Cert.lv» kopš 2013.gada ir Aizsardzības ministrijas pakļautībā. Iepriekš vienība bija Satiksmes ministrijas pārziņā.