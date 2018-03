Masks izdzēsis Tesla un SpaceX kontus Facebook

Tagad kļuvis zināms, ka Twitter tēmturi #DeleteFacebook pamanījis un uz to atbilstoši reaģējis atsaucies arī kompāniju Tesla un SpaceX izpilddirektors Elons Masks, izdzēšot abu kompāniju Facebook kontus. Pie tam interesanti, ka diskusijā Twitter Masks piektdien atklājis, ka nav zinājis par SpaceX konta eksistenci Facebook, taču solīja to izdzēst.

Abas kompānijas no sociālo tīklu pasaules gan nepazūd pilnībā. Pēc Maska domām Instagram pagaidām ir pietiekami neatkarīgs, lai gan pieder Facebook, tādēļ tajā Tesla un SpaceX konti pagaidām netiks dzēsti. Tāpat Masks aizvien paliek aktīvs tviterotājs.

Instagram’s probably ok imo, so long as it stays fairly independent. I don’t use FB & never have, so don’t think I’m some kind of martyr or my companies are taking a huge blow. Also, we don’t advertise or pay for endorsements, so … don’t care.— Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018