Vai Krievija atslēgs internetu? Tāds ir jautājums!

2018.gada 16. un 17. aprīlī Krievijas federālo mediju uzraudzības dienests

Roskomnadzor bloķēja 2,4 miljonus IP adrešu, kas ietilpst Google un Amazon servisu apakštīklos.

Līdz tam dienesta melnajā sarakstā bija vien 38 tūkstoši adrešu.

Roskomnadzor acīmredzot domāja, ka Telegram Messenger, kā arī Vkontakte dibinātājs Pāvels Durovs gatavojas izmantot lielo interneta kompāniju mākoņpakalpojumus, lai saziņas rīka bloķēšanu apietu pašas lietotnes spēkiem. Roskomnadzor īstenotā interneta bombardēšana jau 16.aprīļa vakarā radīja zināmu trauksmi informācijas tehnoloģiju nozarē, jo sāka parādīties ziņojumi par traucējumiem kases aparātu darbībā mazumtirdzniecības tīklos, problēmām ar balss pārraidi saziņas lietotnē Viber, traucējumiem Microsoft servisu un biroju programmatūras darbībā.

17.aprīļa laikā lielākajai daļai Telegram lietotāju Krievijā šis pakalpojums jau atkal bija pieejams pat bez VPN (virtuāla privātā tīkla) izmantošanas. Tādējādi Roskomnadzor mēģinājums iznīcināt saziņas rīku, atslēdzot trešo kompāniju mākoņpakalpojumus, bija izgāzies. Speciālisti raksta, ka Telegram šajā momentā bija palaiduši funkciju DC_update, kas parasti tiek izmantota, lai atjauninātu datu centra adresi, ar kuru sazinās lietotājs. Šī funkcija kalpo stabilitātes un lietotnes ātrdarbības nodrošināšanai. Tādējādi,

līdzko Roskomnadzor sāk bloķēšanu, DC_update reālā laikā sāk meklēt starp desmitiem miljonu Google, Apple vai Microsoft piederošu adrešu, kas ir pieejamas Telegram, lai tur novirzītu savus lietotājus.

Interneta pārlūkos izmantojamais Telegram gan šajā situācijā specifikas dēļ paliek bloķēts.

Lai vai kā, tas nozīmē: lai Krievijas teritorijā bloķētu Telegram, Roskomnadzor nāktos pilnībā atslēgt visus starptautiskos finanšu, darījumu un izklaides servisus, no Apple Pay līdz Xbox Live. Interneta pakalpojumu sniedzējiem bloķējamo adrešu skaits sasniegtu desmitus miljonu, Krievija faktiski būtu atvienota no globālā tīmekļa un atteiktos no civilizācijas labumiem. Tiesa gan, tas, visticamāk, varētu notikt tikai tad, ja Roskomnadzor vadītājam Aleksandram Žarovam būtu tieša drošības dienestu pavēle ar Telegram cīnīties par katru cenu, raksta www.novayagazeta.ru.