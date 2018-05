Facebook piedzīvo tehniskas problēmas; uz brīdi nestrādāja visā pasaulē

Problēmu cēlonis nav zināms, taču sociālās vietnes galvenajā lapā bija redzams uzraksts "Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can."

FOTO: www.facebook.com

Nedarbojās arī Facebook piederošā fotoattēlu koplietošanas vietne Instagram. Mēģinot iekļūt šajā pakalpojumā, ekrānu trekniem burtiem rotā uzraksts 5xx Server Error.

Traucējumi nebija ilgi, taču tīmekļa lietotāji tāpat paguva sašūmēties.

Am I the only one who is facing a downtime on facebook?

Mobile version works fine while desktop one keeps refreshing. #facebookdown #Facebook— Akshay Makadiya (@axymak) May 13, 2018