Sestdienas vakarā tehniskas kļūmes paralizē Lattelecom internetu

Lattelecom sociālajā tīklā tviter informēja, ka globālā tīkla avārija ir skārusi iekārtas, kas lietotājiem piešķir IP adreses, taču neilgi pirms plkst. 21.00 meistariem to izdevies novērst un patlaban pieslēgumiem vajadzētu pakāpeniski atjaunoties. Tomēr daudziem interneta pieslēgumu nav izdevies atjaunot līdz pat plkst.21:10, kas īpašu neapmierinātību izraisījis futbola fanos, jo nedarbojas arī Lattelecom interaktīvā televīzija, bet jau pēc dažām minūtēm sāksies čempionu līgas fināls.

Sociālo tīklu lietotājus mazliet mulsināja Lattelecom komunikācijas stils, kas dažiem šķita pārāk familiārs un vieglprātīgs, bet citiem gluži pretēji – atraktīvs.

First reports on Twitter indicate @Lattelecom network failure may have been nationwide - cities of Liepaja and Ventspils report internet, TV services down.— juriskazha (@juriskazha) May 26, 2018