Tomēr vai var būt kāda garantija, ka bojāts termoregulators nepārkarsēs zivis vai nereaģējoša automātiskā barotava neatstās kaķi badā? Šādas situācijas var būt nepatīkamas gan mīļdzīvniekiem, gan to aprūpētājiem. Pētījums liecina, ka, piemēram, pusei mīļdzīvniekiem izmantoto ierīču ir piekļuve internetam, kas tās padara neaizsargātas pret kiberuzbrukumiem. 14 % aptaujāto mīļdzīvnieku īpašnieku informēja, ka vismaz viena no digitālajām ierīcēm, ko viņi izmanto saviem mīļdzīvniekiem, ir bijusi uzlauzta. Citas problēmas, par kurām informēja respondenti, bija ierīces darbības apstāšanās vai nepareiza darbība. Lielākajā daļā gadījumu tas izraisīja apdraudējumu mīļdzīvnieka dzīvībai (32 %), veselībai (32 %), emocionālajai labklājībai (23 %) un pat to īpašnieku emocionālajai labklājībai (19 %).