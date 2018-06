«Wisery» ir pirmais no produktu grupas, kura izstrādei 2017.gada maijā no bankas «Citadele» saņemts finansējums astoņu miljonu eiro apmērā ar «Attīstības finanšu institūcijas «Altum«» garantiju trīs miljoni eiro apmērā. Jaunā programma balstās uz informācijas apstrādes procesa pamatelementiem kā personas dati, datu apstrādes procesiem un to glabāšanu.